بايدن يعلن انتهاء 20 عاما من وجود واشنطن في أفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالأمس، انتهاء 20 عاما من وجود واشنطن في أفغانستان، وقال على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه في الأيام الـ17 الأخيرة شاهد العالم أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بايدن»: العالم سيحمِّل «طالبان» مسؤولية التزامها بتوفير ممر آمن

وأوضح بايدن، أنه طلب من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ينسق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان، مشيرا إلى أن العالم سيحمِّل «طالبان» مسؤولية التزامها بتوفير ممر آمن.

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن، سيوجه خطابا للأمريكيين، اليوم، بشأن أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في وقت سابق، خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان، ليل الاثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها «طالبان» على البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي: «أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان»، موضحا أن آخر طائرة «سي-17» أقلعت من مطار العاصمة الأفغانية «كابول» في 30 أغسطس الجاري.

وأشار الجنرال ماكنزي، إلى أن إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق مما إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأمريكيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل.

وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي، أنّه منذ 14 أغسطس الجاري وحتى، أمس الاثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت الطائرات الأمريكية وحلفاؤها أكثر من 123 ألف مدني من مطار «حامد كرزاي الدولي».

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد عبر «تويتر»، انسحاب آخر جندي أمريكي من مطار كابول.

من جانبه، قال القيادي الكبير في الحركة، أنس حقاني، على موقع التدوينات القصيرة، «لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى هذه الليلة انتهى وجود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان والذي استمر 20 سنة، أنا سعيد جداً»، على حد قوله.