أصيب بحالة سعار.. وفاة عامل عقره كلب ضال بسوهاج

تعرض عامل يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج لعقر كلب ضال فى الرقبة، أثناء سيره في الشارع، وأصيب بحالة سعار بعد تلقي مصل الكلب ثم تدهورت حالته، ونقلته زوجته إلى مستشفى أخميم المركزي، إلا أنه توفى أثناء خضوعه للعلاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي بوصول «حامد.ا.ح»، 50 سنة، عامل ويقيم بدائرة مركز المنشاة إلى المستشفى مصاباً بحالة سعار، إدعاء عقر كلب ضال بالوجه، وتوفي أثناء تقديم العلاج اللازم.

انتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال زوجته «هناء.م.س»، 41 سنه ربة منزل وتقيم بذات الناحية، أفادت بتعرض زوجها لعقر كلب ضال بالرقبة وتم تقديم العلاج اللازم له بالتردد على أحد المستشفيات للحصول علي المصل، إلا أن حالته الصحية ساءت، وأصيب بالسعار وتم نقله إلى مستشفي أخميم وتوفي إثر ذلك.

وبينت التحريات وفاة المذكور نتيجة تعرضه لمضاعفات عقر الكلب، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.