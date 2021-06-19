كاميرا توثق عقر «كلب مسعور» لـ11 طفلا في قريتين بقنا (فيديو)

في مشهد مرعب، سجلت إحدى كاميرات المراقبة أمام أحد المحال التجارية في قرية «الكلح»، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قيام «كلب مسعور» بعقر عدد من الأطفال، أثناء اللعب في الشارع، قبل أن ينتقل الحيوان إلى قرية مجاورة ويعقر عدداً آخر من الضحايا، ليبلغ عدد الأطفال المصابين 11 طفلا، مما تسبب في إثارة حالة من الهلع بين الأهالي.

الفيديو الذي وثق قيام كلب مسعور بالانقضاض على الأطفال الذين يلعبون في شوارع القرية، وعقرهم وتركهم ثم الهجوم على آخرين، الأمر الذي تسبب في هلع المواطنين في قرية «الكلح»، التابعة لمركز نجع حمادي، حيث أصاب 5 أطفال بالقرية، ثم انتقل الكلب المسعور إلى قرية «القبيبة»، التابعة لمركز فرشوط، وعقر 6 أطفال آخرين، وفق ما أكد شهود عيان.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً يفيد بقيام حيون مفترس «كلب مسعور» بمهاجمة عدد من الأطفال في قريتي «الكلح» بمركز نجع حمادي، و«القبيبة» بمركز فرشوط، وإصابة 11 طفلاً بإصابات مختلفة.

وعلى الفور، تم نقل الأطفال إلى مستشفى نجع حمادي، وتم تقديم الإسعافات الأولية وتطعيمهم بالحقن والمصل الخاص بعقر الكلب لمثل هذه الحالات.

وطالب الأهالي قسم مكافحة الكلاب الضالة بمديرية الطب البيطري في قنا، بسرعة قتل الكلب المسعور، حفاظاً على أرواح أطفالهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وشهدت محافظة قنا، بداية العام الحالي، واقعة شهيرة وثقتها كاميرات الفيديو في مدينة قنا، عندما قام «كلب مسعور»، يطلق عليه الأهالي اسم «سلعوة»، بمهاجمة المارة في شوارع المدينة، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، وإثارة حالة من الفزع بين أهالي المدينة.