بسبب لهو الأطفال.. إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

أصيب ثمانية أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى بين أبناء عمومة من عائلة «الشيخ بدير»، بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم فى محافظة أسيوط، وجرى نقل 6 من المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزى وشخصين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع مشاجرة بالعصي والشوم بين أبناء عمومة بقرية دير الجنادلة دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور إنتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف المشاجرة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة الشيخ بدير بالقرية وذلك لخلافات ناتجة عن لهو الأطفال.

أسفرت المشاجرة عن إصابة ثمانية أشخاص هم كلا من «عبدالحفيظ حسن بخيت، 33 سنة، بخيت فضل بخيت، 45 سنة، حسن رمضان رفاعي،22 سنة، حمدي رفاعي محمد، 39 سنة، محمود رمضان رفاعي، 17 سنة، شعبان رفاعي محمد، 53 سنة»، وتم نقلهم الى مستشفى الغنايم، فيما تم نقل المصابين «رمضان رفاعي محمد، 50 سنة، وصلاح رفاعي محمد، 47 سنة، إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

جرى إلقاء القبض على طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بسبب خلافات ناتجة عن لهو الأطفال، وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة.