شركة حكومية تستثمر في قطاع السينما بشراكة مع «فيلم كلينك»

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، توقيع العقود والاتفاقيات النهائية بين شركة إيرجو المملوكة لشركة أيادي وشركة "فيلم كلينك".

جاء ذلك بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي.

وقام بالتوقيع على العقد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" والمنتج والسيناريست محمد حفظي مؤسس مجموعة شركات "فيلم كلينك"، وكذلك المخرج عمرو سلامة المؤسس المشارك في إحدى شركات المجموعة.

تعكس هذه الشراكة حرص الدولة والشركات التابعة لها على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتعظيم تواجدها وتنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع الفني والثقافي لما يمثله من أهمية في تعزيز الدور المصري في المنطقة.

كما يهدف هذا الاستثمار إلى مساندة شركة "فيلم كلينيك" في سعيها لتوسيع أنشطتها في التطوير والإنتاج والتوزيع الفني وخلق كيان مؤسسي قوي يستطيع التعاون مع الكيانات العالمية لإنتاج وتصدير المحتوى المصري للمنطقة والعالم، مما يؤهل الشركة لقيادة الجهود المبذولة لتحويل صناعة الإعلام لمساهم رئيسي في الدخل القومي ومصدرا متجددا لفرص العمل ومساندا للقوة الناعمة لمصر في المنطقة.

مساندة أصحاب الرؤى في صناعة الاعلام

وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة هالة السعيد، بأن "تأسيس شركة "إيرجو" وكذلك هذه الصفقة يعكسا التزام الدولة بمساندة أصحاب الرؤى في صناعة الإعلام للاستفادة من التاريخ المتميز لمصر في صناعة الإعلام والإنتاج الفني وتحويل الأفكار إلى فرص استثمارية مؤثرة تساهم في إعادة صياغة المشهد الإعلامي والفني وتقود قاطرة النمو المستدام".

وأضافت: "نسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز مساهمة صناعة الإنتاج الفني في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية من المحتوى وتعزيز الاستثمار في القوى الناعمة للدولة المصرية والتي تحمل العديد من الفرص الاستثمارية وتمتلك كل مقومات النجاح".

ومن جانبه قال أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة "أيادي للاستثمار والتنمية"، "إن استثمار شركة (أيادي) في شركة (إيرجو) يعكس رغبة أيادي في الاستثمار في مجالات متنوعة سواء كانت تقليدية أو قطاعات أخرى قلما شهدت استثمارات من قبل المؤسسات المالية والاستثمارية مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والواعد في المستقبل".

كما أكد صالح أن الاستثمار في قنوات التوزيع الرقمية المستجدة وتنميتها يعمل على إيصال المحتوى للمنطقة العربية، ويعزز من مكانة مصر الإعلامية واستعادة لموقعها الريادي.

وأشار إلى أن الاستثمار في شركة "إيرجو" هو استمرار للدور الذي تقوم به شركة "أيادي" في الاستثمار في جميع القطاعات الحيوية، ويؤدي إلى تعزيز ودعم وإثراء الثقافة في الدول العربية والغربية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في جميع المجالات.

تعظيم أثر القوة الناعمة لمصر

ومن جانبه، قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" والتي بدورها تقوم بإدارة استثمارات شركة أيادي وشركة "ايرجو": "نأمل أن يسهم استثمار (إيرجو) في (فيلم كلينيك) في مساعدتها على اغتنام فرصة التحول الجذري الذي يحدث الآن في توزيع محتوى الأفلام من دور العرض السينمائية التقليدية إلى منصات دولية وإقليمية ومحلية تحمل محتوى الإنتاج السينمائي المصري إلى كافة مشاهدي الأفلام العربية أينما كانوا حول العالم، مما سيؤدي إلى تعظيم أثر القوة الناعمة لمصر والعائد على الاستثمار في الإنتاج السينمائي وتقليص حجم المخاطر التقليدية المتعلقة به".

مدير الاستثمار بـ"إيرجو": الشراكة تعزز ريادة مصر في صناعة الإعلام بالوطن العربي

وعلى صعيد آخر، صرح جمال جميع مدير الاستثمار بشركة "إيرجو"، بأن هذه الصفقة هي الأولى للشركة من بين عدد من الفرص الاستثمارية التي يتم دراستها الآن في مختلف قطاعات صناعة الإعلام.

وأضاف "لقد عملنا بجهد شديد في العامين الماضيين لتحديد وتقييم عددا من الفرص الاستثمارية في صناعة غير مألوفة لقطاع الاستثمار المباشر في المنطقة، ولكننا نؤمن بأنه قطاع واعد يستطيع تحقيق عوائد مجزية خاصة في ظل الرقمنة وظهور المنصات وقنوات الاعلام المستجدة وتبعيات جائحة الكورونا".

وتابع بأن "هذه التغييرات تمثل فرصة ذهبية لصناعة الإعلام في مصر للتكيف معها وتأكيد ريادة مصر لصناعة الإعلام في الوطن العربي، لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومواهب متعددة في مختلف المجالات الفنية".

مالك "فيلم كلينيك": الصفقة تؤذن ببدء مرحلة جديدة في صناعة الإعلام

ومن جهته أعرب محمد حفظي مالك شركة "فيلم كلينيك"، عن تطلعه لهذه الشراكة، قائلا "على الرغم من مرور شركة فيلم كلينيك بعدة مراحل من النمو وتحقيق الكثير من النجاحات منذ تأسيسها في 2005، إلا أن هذه الصفقة تؤذن ببدء مرحلة جديدة للشركة نؤمن جميعا بأهميتها وبالغ أثرها ليس على تطور الشركة فحسب، بل على صناعة الإعلام والإنتاج الفني في مصر والوطن العربي ككل.

جدير بالذكر أن "إيرجو ميديا فنتشرز" هي شركة استثمار متكاملة تأسست في 2018 من قبل شركة "أيادي للاستثمار والتنمية"، وتدار من قبل شركة "إن آي كابيتال".

وتتطلع "إيرجو" لتطوير المشهد الإعلامي في مصر والمنطقة العربية، وتهدف أيضا إلى استعادة الإعلام المصري لمكانته كقاطرة اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة.

وتسعى "إيرجو" لتحقيق ذلك عن طريق الاستثمار في صناعة وتطوير وتوزيع المحتوى الإعلامي سواء كان رقميًا أو تقليديًا. وقد قامت الشركة منذ تأسيسها بدعم عددا من الأعمال الفنية المصرية والعربية الواعدة من خلال مهرجانات سينمائية مختلفة مثل القاهرة والجونة.

وقد ساهم هذا الدعم في استكمال هذه الأعمال والتي قام عددا منها لاحقا بالفوز بالعديد من الجوائز في عددا من المهرجانات الدولية المرموقة.

تتكون "فيلم كلينيك" من مجموعة شركات تم تأسيسها منذ 2005 من قبل محمد حفظي الذي يعتبر أحد أهم الكوادر الحالية في مجال تطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات في مصر والخارج وتتضمن المجموعة من شركة دائرة ميم الإبداعية التي أسسها حفظي مع المخرج عمرو سلامة وكذلك فيلم كلينيك للإنتاج وشركة أخرى للتوزيع وتقوم المجموعة بتطوير المحتوى والإنتاج والتوزيع السينمائي والتليفزيوني.

وتعد "فيلم كلينيك" من الشركات الرائدة في المنطقة والتي نالت أعمالها العديد من الجوائز العالمية وقامت بالتعاون مع معظم المنصات العربية والعالمية مثل Viu و Shahid VIPوAmazon وقد قامت الشركة مؤخرا بتطوير وإنتاج مسلسل "ما وراء الطبيعة" لحساب منصة Netflix وهو يعد أول مسلسل مصري يتم انتاجه وعرضه من قبل المنصة.

قامت شركة “PwC” بدور المستشار المالي، كما قام مكتبي مكتب رزقانة وشركاه والجلاف للمحاماة بدور المستشارين القانونيين لـ”إيرجو” بينما قام مكتب جوريسيرا بدور المستشار القانوني لفيلم "كلينيك".

وجدير بالذكر إن شركة أيادي إحدى الأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتشجعيها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بما يحقق عوائد اقتصادية وخلق فرص عمل ومعدلات تنمية مستدامة.

تمتلك أيادي محفظة استثمارية بقيمة 860 مليون جنيه مستثمرة في قطاع التطوير وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الإعلام.

وقد بلغ عدد الشركات المستثمر بها 8 شركات في 5 قطاعات مختلفة (التطوير والخدمات المالية والإعلام والرعاية الصحية والتعليم). وبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات 1,886 مليون جم، وبلغ اجمالي عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي توفرها شركات أيادي 604 آلف فرصة عمل.