شبكة طرق جديدة لربط النجوع بالقرى شرق وغرب مطروح

يباشر جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربى بمطروح مشروع مد شبكة طرق جديدة تربط النجوع والتجمعات السكنية النائية بالقرى والشوارع الرئيسية في المراكز شرق وغرب مدينة مرسى مطروح، بما يساهم في تنمية هذه المناطق، من خلال البنية التحتية لشبكة الطرق ووضعها على خريطة التنمية لمحافظة مطروح بتوجيهات من القيادة السياسية بالتنمية الشاملة في مطروح وتوفير حياة كريمة لأهلها.

تفاصيل إنشاء شبكة طرق 400 كيلو في قرى ونجوع مطروح

وقال اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إن اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وافق على إنشاء 50 كيلومترات جديدة من الطرق التنموية الجديدة ينفذها جهاز الساحل الشمالى الغربى، وهذا المشروع الجديد يأتى استكمالا لخطة الجهاز لربط التجمعات البدويه بالطرق الرئيسية والتى سيكون مجموع أطوالها بعد الموافقة الجديدة 400 كم، يجرى تنفيذها على عامين حيث تنتهى في منتصف شهر يونيو 2022 ويكون المشروع الجديد من خلال موازنة العام المالى الحالى 2021 - 2022 ويجرى الإنتهاء من جميع الأعمال قبل منتصف عام 2022، وقمنا بتقسيم المشروع بمعدل 20 كم شرق مطروح و30 كم غرب مطروح طبقا لتقارير لجان المعاينة المشكلة من الجهاز وذلك عقب الإنتهاء من التنسيق مع محافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم الداعم لجميع المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذ على أرض المحافظة.

طرق وآبار وسدود لتنمية قرى ونجوع مطروح

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في بيان لهم اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية أن الجهاز ينفذ بجانب مشروعات الطرق في القرى والنجوع، إنشاء آبار نشو وخزانات كبيرة وسدود، وتطهير آبار رومانية عملاقة لحصاد مياه الأمطار في محافظة مطروح والإستفادة منها بتخزينها والتى يعيش عليها المجتمعات المحلية في تلك المناطق يشربون منها ويسقون المواشى فالمياه حياة كاملة بالنسبة لهم.