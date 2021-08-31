تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي بالجيزة

تواصل شركة مياه الشرب بالجيزة العمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 للمعمل المركزي ومعمل إمبابة والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».

الوصول إلي أعلى معدلات الدقة لنتائج التحاليل

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان صادر اليوم، إلى أن تجديد اعتماد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، الاختبارات اللازمة لإعتماد تجديد الشهادة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكداً على أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلي أعلي معدلات الدقة لنتائج التحاليل والإلتزام بمعايير الجودة العالمية.

قطاع المعامل يقوم بجهود بالشركة في تحسين جودة المياه

وتابع رئيس مياه الجيزة في البيان أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة، الأمر الذي انعكس علي حصول معملي إمبابة والمعمل المركزي علي شهادة الأيزو الدولية، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع المعامل بالشركة في تحسين جودة المياه.

تأهيل العديد من معامل الشركة للحصول علي شهادة الأيزو

وأضافت الدكتورة أمل عبد الحفيظ رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن اختبارات اعتماد شهادة الايزو شملت المراجعة علي متطلبات الجودة ونظام الإدارة بالمعامل، وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج، من أجل رفع كفاءة وتحسين الجودة .

الوصول بمعامل الشركة إلي أعلي درجات الكفاءة والجودة

وأكدت رئيس قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حرصها علي الوصول بمعامل الشركة إلي أعلي درجات الكفاءة والجودة وتأهيل العديد من معامل الشركة للحصول علي شهادة الأيزو بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.