أنجيلا مراد تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى «تاء التأنيث»

بعد تحقيقها الفوز بجائزة أفضل مخرجة في مهرجانات سينمائية عالمية، تحقق الإعلامية والكاتبة والمخرجة والممثلة اللبنانية، أنجيلا مراد، نجاح جديد اليوم، بحصد جائزة أفضل ممثلة بمهرجان كوباني الدولي للفيلم القصير عن دورها بشخصية «أمل زهرة»، التي قدمتها بفيلمها الروائي «تاء التأنيث Feminization»، ببراعة كبيرة، حيث لم تقوم فقط بتأدية الدور، بل جسدت الشخصية تمامًا بكل تفاصيلها ومشاعرها.

وعن استلام الجائزة قالت أنجيلا: «‏للنجاح طعم آخر، سعادتي كبيرة بهذا التكريم #أفضل_ممثلة عن دوري بشخصية (أمل زهرة)، التي تجسِّد معنى الصمود للمرأة، في مجتمع ذكوري لا ينصفها، وتنادي بحقوق المرأة المسلوبة بفيلمي (تاء التأنيث) في مهرجان كوباني الدولي للفيلم القصير لأنه تكليف أكثر منه تشريف وهو يضعني في مسؤولية وتفكير وتدقيق لاختيار ما سأقدم عليه مستقبلاً».

وتابعت: «‏فِي كُل قِصة نجَاح، هُناك شَخص ااتخدَ قرارًا شجاعًا، مستقبل المرأة هو الآن، ليس غدا ولا بعد غد، الآن أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى التحدث مع بعضنا البعض، والاستماع إلى بعضنا البعض وفهم كيف نرى العالم، والسينما هي أفضل وسيلة للقيام بذلك، أرى كل يوم روعة وشجاعة النساء، وأنا على ثقة من أن المستقبل سيكون أفضل فقط عندما تحوز هذه النساء على المكانة المناسبة لهن في المجتمع والتاريخ».