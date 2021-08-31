أنجيلا مراد تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى «تاء التأنيث»

أنجيلا مراد تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى «تاء التأنيث»
كتب:
الوطن
10:39 ص | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
أنجيلا مراد
بعد تحقيقها الفوز بجائزة أفضل مخرجة في مهرجانات سينمائية عالمية، تحقق الإعلامية والكاتبة والمخرجة والممثلة اللبنانية، أنجيلا مراد، نجاح جديد اليوم، بحصد جائزة أفضل ممثلة بمهرجان كوباني الدولي للفيلم القصير عن دورها بشخصية «أمل زهرة»، التي قدمتها بفيلمها الروائي «تاء التأنيث Feminization»، ببراعة كبيرة، حيث لم تقوم فقط بتأدية الدور، بل جسدت الشخصية تمامًا بكل تفاصيلها ومشاعرها.
وعن استلام الجائزة قالت أنجيلا: «للنجاح طعم آخر، سعادتي كبيرة بهذا التكريم #أفضل_ممثلة عن دوري بشخصية (أمل زهرة)، التي تجسِّد معنى الصمود للمرأة، في مجتمع ذكوري لا ينصفها، وتنادي بحقوق المرأة المسلوبة بفيلمي (تاء التأنيث) في مهرجان كوباني الدولي للفيلم القصير لأنه تكليف أكثر منه تشريف وهو يضعني في مسؤولية وتفكير وتدقيق لاختيار ما سأقدم عليه مستقبلاً».
وتابعت: «فِي كُل قِصة نجَاح، هُناك شَخص ااتخدَ قرارًا شجاعًا، مستقبل المرأة هو الآن، ليس غدا ولا بعد غد، الآن أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى التحدث مع بعضنا البعض، والاستماع إلى بعضنا البعض وفهم كيف نرى العالم، والسينما هي أفضل وسيلة للقيام بذلك، أرى كل يوم روعة وشجاعة النساء، وأنا على ثقة من أن المستقبل سيكون أفضل فقط عندما تحوز هذه النساء على المكانة المناسبة لهن في المجتمع والتاريخ».