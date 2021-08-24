سميرة عبدالعزيز تكشف سر «7 أفلام» في «50 سنة فن»: لازم شلّة (فيديو)

50 عاما عاشتها في محراب الفن، قدّمت أدوار مميزة على خشبة المسرح وعلى شاشة التلفزيون وأمام ميكروفون الإذاعة، تركت بها بصمة مميزة وساحرة، بأكثر من 200 عمل فني، ورغم توهجها الفني، لكن السينما كانت دائما بعيدا عنها، ولم تنل منها الحظ الوافر، بل شاركت فيها بأعمال قليلة للغاية.

50 سنة فن و7 أفلام فقط

وعن أسباب غيابها عن المشاركة في الأفلام السينمائية، قالت الفنانة القديرة لـ«الوطن»، إنّها شاركت على مدار مشوارها الفني الطويل في نحو 7 أفلام سينمائية فقط، بسبب النظام الخاص الذي يعتمد عليه العمل في السينما، عكس التليفزيون والمسرح والإذاعة.

سميرة عبدالعزيز عن السينما: تحتاج لـ«شِلة»

وأضافت عبدالعزيز: «السينما ليها نظام خاص بها، يسهروا مع بعض يروحوا يتعشوا في مكان، أنا احترامًا لزوجي مكنتش أعمل الحاجات دي، ولم أنتمي يومًا لشلة فنية، لأن وقتها كانت المسألة عبارة عن شِلل، وقدّمت طوال عمري 7 أفلام فقط».

وتابعت: «أنا ناجحة في الإذاعة، وقدمت برنامجًا يوميًا بعنوان (وقال الفيلسوف) استمر لمدة 40 عامًا وهذا شيء نادر الحدوث، وحاليًا لديّ برنامج صباحي في الإذاعة بعنوان (نصائح ماما سميرة الكتيرة)، إلى جانب المشاركة في مسلسلات التلفزيون»، وأضافت: «واخدة حقي فيه وبشتغل كويس».

سميرة عبدالعزيز: المسرح بالنسبة لي «جامع»

وفيما يخص المسرح، أعربت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، عن مدى احترامها للمسرح قائلة: «أنا بحترم المسرح احترام كبير جدًا، وأنا واقفة على خشبة مسرح كأني واقفة في جامع».

وأشارت سميرة عبدالعزيز، إلى أنّها تشارك حاليًا في بروفات مسرحية «نجوم في عز الضهر» مع الفنان محمد صبحي، الذي وصفت مسرحه بأنّه «ملتزم»، وسردت واقعة تكشف عن مدى الانضباط في مسرح صبحي، قائلة: «كان في مسرحية اشتغلت معاه فيها، وفي ممثلة صغيرة قالت عبارة غير لائقة، فورًا محمد صبحي قفل الستارة، واعتذر للحضور».

وزادت: «محمد صبحي قال لا أقبل أن تُقال مثل هذه الألفاظ في مسرحي، وفتحنا بعدها واشتغلنا عادي، وكان زعلان من البنت جدًا وهي عيطت وطلبت منه يسامحها، وفعلًا بطلت العبارات دي، ده مسرح كوميدي ولكن محترم ولا يسمح بالخروج إطلاقًا ولا بالألفاظ الخارجة».