قريبا.. سوسن بدر وإيمي طلعت زكريا أبطال حكاية «رق الحبيب»

تجتمع الفنانة سوسن بدر، مع الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، فى بطولة حكاية «رق الحبيب»، التي سيم طرحها قريباً من مسلسل «ورا كل باب» خلال موسمه الثاني الذي يُعرض على قناة «الحياة»، بالتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أبطال حكاية «رق الحبيب»

فيما تواصل الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، تصوير حكاية جديدة من مسلسل «ورا كل باب»، حسبما نشرت صورة تجمعها بالفنانة سوسن بدر، من كواليس مسلسل «ورا كل باب»، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة: «مسلسل ورا كل باب.. حكاية رق الحبيب.. قريباً».

ومن جانبها، نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، صورة تجمعها بمخرج العمل إسماعيل فاروق، مُعلقة: «أول يوم.. أول مشهد.. حكاية وراء كل باب.. رق الحبيب، إخراج إسماعيل فاروق».

يُذكر أن الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب»، بدأ عرضه على قناة الحياة، أول الأسبوع الجاري، بحكاية «كدبة كبيرة» من بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنى، من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

الموسم الأول من «ورا كل باب»

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل ورا كل باب، عُرض على قناة الحياة بدايةً من شهر مارس الماضي، وهو عبارة عن خمس حكايات منفصلة، هم: حكاية «مالناش إلا بعض» من بطولة الفنانة صابرين، حكاية «يوم من الأيام» بطولة الفنان أحمد خليل، حكاية «شنطة سفر» بطولة الفنانة دينا، حكاية «أيامنا الحلوة» بطولة الفنانة هيدي كرم، وانتهى الموسم الأول بحكاية «ورقة ضغط» بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب، حيث يتكون كل منهم من خمس حلقات فقط.