الراقصة دينا والفنانة سوسن بدر بالحجاب في «السيدة زينب»

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها من كواليس أحد الأعمال الفنية التي تشارك فيها خلال هذه الفترة عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وهي ترتدى حجاب وعباءة سوداء وتظهر معها فى الصورة الفنانة سوسن بدر، وعلقت عليها قائلة: «انتظروني قريبًا مع الفنانة القديرة سوسن بدر فى مسلسل السيدة زينب».

دينا بالحجاب في السيدة زينب

وكشفت دينا من خلال هذه الصورة عن سبب صورتها اللى سبق ونشرتها بالحجاب منذ يومين على صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» ما أثارت تكهنات جمهورها حول ارتدائها الحجاب في حياتها العادية، وانهالت عليها التعليقات يباركون لها، إذ ظهرت وهي ترتدى عباءة بيضاء وحجاب، قائلة: «انتظروني».

مسلسل السيدة زينب

يذكر أن مسلسل السيدة زينب يشارك فى بطولتة سوسن بدر ومحمود عبد المغنى وحسام داغر وأحمد وفيق، وعدد كبير من الفنانين وهو من اخراج محمد النقلي، ويعد مسلسل سكن البنات آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة دينا بجانب وفاء عامر وآأيتن عامر ومحمد نجاتى ومننذر رياحنة ومنة فضالي وهاجر الشرنوبي وحسني وشتا والهام عبد البديع، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد النقلي.

فيلم سقراط ونبيلة

أما على صعيد السينما فتستعد الفنانة دينا لطرح فيلمها الجديد «سقراط ونبيلة» والتي تشارك فيه بجانب أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وسامي مغاوري ومحمد فهيم، وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج هشام الشافعي.