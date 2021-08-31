الحكومة تنفي منح تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج الإدمان

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، وعلى الفور تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لمنح تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان.

الصحة: مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المرخصة «متخصصة» وتستوفي الاشتراطات الطبية

وشددت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أنّ مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المرخصة، هي مراكز متخصصة تستوفي الاشتراطات الطبية كافة، وتخضع للمراقبة والإشراف من قبل المجلس القومي للصحة النفسية التابع للوزارة، وتقدّم الخدمات العلاجية من قبل فرق طبية مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإدمان، فضلا عن تقديم المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، وتوفير المشورة للأسر بشأن آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

الصحة لـ«المواطنين»: لا تتعاملوا مع أي منشآت وهمية أو غير مرخصة

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، عدم التعامل مع أي منشآت وهمية أو غير مرخصة، والتي قد تمثل خطورة على أرواحهم، كما ناشد المركز وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأوضح المركز، أنّه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).