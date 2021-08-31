تصل لـ20 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة سير التوكتوك بدون ترخيص

لقى قرار محافظ الإسكندرية، بشأن تغليظ عقوبة سير التوكتوك والتروسيكل عبر المحاور الرئيسية للمحافظة إلى 10 آلاف جنيهًا، استحسان عدد كبير من المواطنين الذين يشتكون دائمًا من عدم كفاءة بعض سائقي تلك المركبات نظرًا لصغر سنهم وتهور البعض منهم أثناء القيادة والسير بدون ترخيص، فضلًا عن عدم تأهيلهم لقيادة «التوكتوك» عبر الطرق وبخاصة السريعة.

وتقدم «الوطن» في سطور، عقوبة سير سائق «التوكتوك» بدون ترخيص وفقًا لقانون المرور الجديد الذى وضع ضوابط صارمة لتقنين أوضاع التوكتوك في تشريعه الجديد لتشجيع سائقيه على ترخيص المركبة للحد من الجرائم التي ترتكب من خلال استخدام «التوكتوك».

وحدد نص مشروع قانون المرور الجديد، خطة لتحديد سير التوكتوك بالقرى والنجوع وكذلك المناطق الشعبية، حيث منع القانون سير هذه المركبة عبر الطرق الرئيسية والمدن الكبرى، بالإضافة إلى الشوارع العامة.

عقوبة قيادة «التوكتوك» بدون ترخيص

وفرض قانون المرور الجديد عقوبة وغرامات مالية كبيرة على من يسير بـ«توكتوك» دون ترخيص، كما ألزم أصحاب المصانع والمحلات بعدم بيع أي توكتوك جديد بدون ترخيص قبل إتمام عملية البيع.

وخفض القانون سن ترخيص التوكتوك من 21 عامًا إلى 18 عامَا للسائق، وفرض القانون غرامة مالية تترواح ما بين ألفين إلى 20 ألف جنيه لصاحب التوكتوك غير المرخص على أن يتم مصادرة أي مركبة غير مرخصة وغير ملتزمة بقواعد القانون.

التحفظ على التوكتوك غير المرخص

وطالبت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: أن يتم التحفظ على أي توكتوك غير مرخص، حتى يقوم صاحبه بدفع رسوم ترخيصه كاملة خلال مدة زمنية محددة، وبعدها يتم الإفراج عن المركبة وعدم مصادرتها إلا في حالة تجاوز المدة الزمنية المخصصة لذلك.

عقوبة مخالفة سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية

ونص قانون المرور أيضًا على عقوبات مخالفة السير في الشوارع الرئيسية والتي تنوعت ما بين الحبس والغرامة، والتي تصل إلى 1500 جنيه وتزيد إلى الضعف في حالة تكرار نفس المخالفة، مع وضع تعريفة محددة للتوكتوك والدراجات البخارية والترخيص لهما بنقل الركاب، فضلًا عن تثبيت لوحات معدينة عليها وعلى أي مركبة أخرى مرخص بسيرها وتكون صادرة من إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية في كل محافظة.