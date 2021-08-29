قانون المرور الجديد.. تحذير لأصحاب 24 نوع ترخيص سيارة: «عقوبات بالحبس والغرامة وسحب الرخصة»

تدخل العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد 2021 والخاصة بمخالفات تركيب الملصق الإلكتروني حيز التنفيذ بعد يومين من الآن، إذ تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق تلك العقوبات على المخالفين لتركيب الملصق الإليكتروني الأربعاء المقبل الموافق أول سبتمبر 2021، وتشمل عقوبات مخالفات الملصق الإليكتروني الغرامة وسحب الرخصة والحبس.

عقوبات الملصق الإلكتروني

وفيما يتعلق بموضوع تركيب الملصق الإلكتروني فقد نص القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي نشرته الجريدة الرسمية أول مارس الماضي على تطبيق عقوبات على 4 أنواع من المخالفات التي تتعلق بتركيب الملصق الإلكتروني، هي «عدم تركيب الملصق، أو إتلافه، أو إخفائه، أو العبث به بما يفقد صلاحيته»، كما نص القانون على توفيق الأوضاع طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، أي أول سبتمبر المقبل.

ونص القانون على 3 عقوبات هي:

1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

2- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

3- غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين «الحبس أو الغرامة».

رسوم الملصق الإلكتروني

وحدد قانون المرور الجديد رسومًا سنوية لتركيب الملصق الإلكتروني تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أنّ هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

24 نوع ترخيص

وبالإضافة إلى موضوع تركيب الملصق الإلكتروني فقد تضمنت تعديلات قانون المرور أيضا فرض رسوم على 24 نوع ترخيص وفقا للمادة 51 مكرر، تبدأ بـ60 جنيهًا وتصل إلى 2500 جنيه سنويًا، تزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

وفيما يلي قائمة أسماء أنواع ترخيص السيارات والمركبات التي وردت في تعديلات قانون المرور المنشورة في الجريدة الرسمية مطلع مارس الماضي 2021: «الملاكي بمختلف السعة اللترية، الجمرك، الدراجة النارية، الأتوبيس الخاص، أتوبيس رحلات، أتوبيس عام، أتوبيس سياحة، أتوبيس مدارس، الأجرة والأجرة دراجة نارية توكتوك، النقل بالطن، المقطورة، الحكومة، القطاع العام، المحافظة، معدة ثقيلة، مقطورة زراعية، تجاري، مؤقت، منطقة حرة، هيئة دبلوماسية، ملاكي مميز، جرار زراعي، تحت الطلب، ملحقة».