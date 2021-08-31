مواعيد قطارات مرسى مطروح.. تعديل موعد رحلتين استجابة للمواطنين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وافقت على تعديل مواعيد قطاري مرسى مطروح «649، و1209»، تيسيراً على أهالى مدن الضبعة والعلمين والحمام بما يتناسب مع مواعيد أعمالهم وتخفيف ضغط الركاب عليها، حيث جرى الموافقة على تعديل مواعيد قيام القطارين من محطة مرسى مطروح إعتبارا من 10 سبتمبر 2021، ليكون قيام قطار 649 ركاب فى تمام الساعة 6,05 صباحا بدلا من 8,20، وتعديل موعد قيام القطار 1209 سياحي «مرسى مطروح - القاهرة»، فى تمام الساعة 7,40 صباحا، بدلا من الساعة الـ7.

محافظ مطروح.. نلبى إحتياجات أهالي مرسى مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والمهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية مطلب أهالى مطروح والتيسير عليهم، والذى يأتى تأكيدا لتوجيهات الدولة فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين وتقديم خدمات متميزة وميسرة للمواطنين بصورة حضارية سريعة ودقيقة ومتكاملة بما يصب فى مصلحة المواطنين.

مواعيد قطار مرسى مطروح

وتتوافر العديد من قطارات مطروح على مدار اليوم والتى تتوجه إلى العديد من المحافظات ومن بينها قطار «مرسى مطروح - القاهرة»، وقطار «مرسى مطروح - الإسكندرية»، كما تتيح هيئة السكك الحديدية درجات في القطارات تبدأ بالقطارات المميزة، والقطارات السياحية، الدرجة الأولى والثانية، بالإضافة إلى قطارات نوم، ويوجد إقبال غير عادي على جميع القطارات خاصة في موسم الصيف الذي يشهد استقبال 7 ملايين مصطاف خلال الموسم الواحد.