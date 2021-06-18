محطة قطار مرسى مطروح.. تعرف على طريقة حجز التذاكر وأسعارها

تقدم محطة قطار مرسى مطروح، خدمات عديدة للمسافرين، من خلال الحجز إلى جميع القطارات على الخطوط المختلفة، المميز، والسياحي الدرجة الثانية والأولى، وقطار النوم، فى ظل زيادة الإقبال على المحطة، تزامنًا مع فتح مصايف مطروح، وانطلاق الموسم.

محطة قطار مرسى مطروح.. حجز التذاكر والمواعيد

وتستعرض «الوطن» خدمة حجز التذاكر من خلال، محطة قطار مرسى مطروح ومواعيد قطارات محافظة مطروح من وإلى المحافظات، بأرقام القطارات على خط «مطروح - القاهرة»وهي كالتالي:

- التوجه إلى محطة قطار مرسى مطروح، وسط مدينة مرسى مطروح، للحجز من خلال شبابيك التذاكر بمدخل المحطة.

- الحجز قبل السفر بأيام لإيجاد تذاكر، فى ظل الإقبال الشديد من المصطافين خلال موسم الصيف، مع تشغيل عدد من القطارات من يوم 19 يونيو.

- تشغيل قطار 939 / 940 بين «القاهرة - مطروح» بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى وذلك بدءًا من يوم 19/6/2021.

- تشغيل قطار 943 / 942 بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشي، ومن يوم 20/6/2021 ويستمر يوميًا لحين صدور تعليمات أخرى.

- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

- تشغيل قطار نوم رقم 775 /774 بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعة 19:30، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20/6/2021 على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى.

- استمرار تشغيل قطارات 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالي، وهى القطارات التى تعمل طوال العام.

محطة قطار مرسى مطروح.. أسعار التذاكر لجميع القطارات

تتراوح أسعار التذاكر فى محطة قطار مرسى مطروح، ما بين 50 جنيها وحتى 190 جنيها حسب درجة القطار، وهي كالتالي:

- سعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 190 جنيها للكوامل، و 95 جنيها للأنصاف.

- سعر التذكرة الدرجة الثانية 130 جنيها للكوامل، و 80 جنيها للأنصاف.

- سعر التذكرة للقطارات المميزة 50 جنيها.