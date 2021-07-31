وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخنة - مطروح»

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخنة -العلمين الجديدة - مرسى مطروح»، وذلك في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رافقه خلال الجولة، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات الهيئة القومية للانفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة.

وتم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجارى العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والأسوار وكذا المحطات، كما بدأت أعمال تجهيز التحويلات المرورية الخاصة لتنفيذ كوبري المسار لعبور طريق السخنة، ويجري أيضا التحضير لبدء تتفيذ الأعمال الصناعية علي طول الخط «كباري سيارات أو أنفاق لزوم مخرات السيول».

واطلع وزير النقل على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية، حيث تم الإنتهاء من جميع الجسات للمحطات والانتهاء من أعمال الحفر حتي منسوب التأسيس، كما تم صب الخرسانة العادية للأساسات لهذه المحطات وجارى صب الخرسانة المسلحة للأساسات في محطتي السخنة والعاصمة الإدارية والإعداد لصب الخرسانة المسلحة للاساسات في محطتي محمد نجيب وحلوان، بينما تم الإنتهاء من أعمال التصميم المعماري العام للمحطات، حيث تم اعتماده.

وتم التنسيق علي التصميم الانشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية وجاري الانتهاء من التصميم الانشائي التفصيلي للتنفيذ بالإضافة إلى أنه تم تحديد موقع الورشة الرئيسية الخاصة بأعمال الصيانة والتي تقدر مساحتها بحوالي 470 فدان وتقع شرق الطريق الدائري الإقليمي وجنوب طريق السخنة ويتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشاءات بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع «سيسترا».

كما أنه جارى البدء الفورى بالتزامن مع هذه الأعمال، فى تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع، حيث شاهد الوزير عدد من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار الكهربائي السريع بقطاع العاصمة.

وأكد الوزير، خلال جولته أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط، مشيراً إلى أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات بمصر.

وأضاف الوزير: أن السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار السخنة/ مطروح تبلغ 250 كيلومتر / ساعة والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كيلومتر/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومتر/الساعة.

كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومتر /ساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على 20 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية، لافتا إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الأزدحام المرورى ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى,

ولفت إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع «ركاب وبضائع»، يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة، ويساهم المشروع فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وأشار إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أن المشروع يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة تخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها.