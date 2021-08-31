هنا شيحا توجه رسالة مؤثرة لعائلتها: «بحبكم فوق الوصف» (صور)

وجهت الفنانة هنا شيحة رسالة حب وشكر إلى عائلتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت هنا شيحة مجموعة من الصور العائلية، وعلقت قائلة: «إلى أمي وأبي واخواتي.. شكرا لبابي ومامي على الحب اللي أدتهولنا وفضل معانا وكبر معانا.. امتلاكك لأخوات بنات نعمة لا تقارن.. إنها هبة من الله مش محتاجين كلمات تعبر عن امتلاكك لأخوات.. أنك تبقى حاسس إنك بخير دايما».

هنا شيحة: ببعت رسالة حب لأخواتي وبابا وماما

وأضافت هنا شيحا: «بحبكم يا أخواتي حب فوق الوصف، دايما جنبي ودايما في ضهري، ودايما.. ببعت رسالة حب لأخواتي وبابا وماما اللي ربونا بالطريقة دي.. إننا نبقى إحنا اللي 4 قبل أي حاجة في العالم.. دايما افتخر بأسرتك».

حلا شيحا ترد على شقيقتها: كلنا بنحبك.. مش محتاجة كلام

وردت عليها الفنانة حلا شيحا قائلة: «حبيبتي ياهنا.. كلنا بنحبك وفعلا مش محتاجة كلام علشان تعبري وعلشان نفهم إحساسك».

هنا شيحا تنضم لأسرة مسلسل «لعبة الصمت»

وانضمت الفنانة هنا شيحا مؤخرا، إلى أسرة مسلسل «لعبة الصمت» بطولة ياسر جلال، ومن إنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز.