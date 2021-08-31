غدا.. بدء أعمال الحفر أسفل قصر توفيق باشا أندراوس بالأقصر

أعلن محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، عن بدء الحفر أسفل قصر توفيق باشا أندراوس، غدًا الخميس، الأول من شهر سبتمبر، عقب انتهاء أعمال إزالة نواتج هدم القصر الكائن داخل حرم معبد الأقصر، تمهيدًا للبحث عن أي كنوز اثرية أسفله عقب إزالته بالكامل خلال الأيام الماضية.

رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا: عمليات الحفر ستوضح ما هو أسفل القصر

وأكد رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أعمال الحفر غير مُحددة المدة للانتهاء منها أو توضيح عما هو أسفل القصر حاليًا، ولكن أعمال الحفر ستتم بشكل مُنظم متوقعا اكتشاف كنوز أثرية أسفل القصر التاريخي، ورجح أن يكون معبدا يعود للعصر الروماني أو عصور أخرى.

إزالة قصر توفيق باشا أندراوس بالأقصر

وشهدت محافظة الأقصر، خلال الأيام القليلة الماضية، إزالة قصر توفيق باشا أندراوس التاريخى، لكونه آيلا للسقوط، حيث تمت أعمال بالكامل للقصر بمشاركة معدات الحفائر واللودرات وسيارات النقل الثقيل.

وتمت عملية الإزالة بالكامل للقصر الذي يعود عمره لـ 120 عامًا، وسط أجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الأقصر، لتأمين عمليات الحفر والإزالة بالكامل.

مقتل بنات توفيق باشا أندراوس

يذكر أن القصر التاريخي، شهد عدة روايات جرى تدوالها سواء كانت سياسية أو حتى جرائم بشعة، حيث شهد مقتل ابنتي توفيق باشا أندراوس، «لوجي وصوفي»، وتم العثور على الجثتين بعد مرور يومين من عملية القتل، واكتشف ذلك أحد عمال القصر حينما حاول الإتصال بالفتاتين لكن لم يتم الرد عليه، فأبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة وتم الانتقال للتأكد منها ومعاينتها.