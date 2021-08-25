كشف أثري جديد.. معبد روماني أسفل قصر «أندراوس باشا» بالأقصر

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن موعد إقامة حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بطول 2700 متر تقريباً، قبل نهاية العام الحالي، في احتفالية كبرى، لا تقل أهمية عن موكب المومياوات الملكية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار انتهاء الأعمال الجارية بالكشف عن طريق الكباش الأثرية إلى أكثر من 98% من نسبة التنفيذ من قبل العاملين في الترميمات وأعمال الحفائر، التي بدأت منذ عام 2017، خاصةً في ظل وجود بعض الأعمال من الحفائر في منطقة «نجع أبو عصبة»، التي تطل على طريق الكباش، مع إمكانية الكشف عن اكتشافات جديدة لعدد من الكباش في تلك المنطقة.

«وزيري»: كشف أثري جديد أسفل قصر «أندراوس»

وأكد «وزيري»، في تصريحات إعلامية، على هامش جولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، صدور توجيهات مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء بأن يتم الكشف عن بقايا معبد روماني، يوجد أسفل قصر «توفيق باشا أندراوس»، الذي تجري أعمال إزالته لليوم الثالث، عقب الإنتهاء من الإزالة ورفع أعمال الردم والأتربة، لافتاً إلى أن أعمال الهدم من المقرر الانتهاء منها خلال ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الكشف الأثري الجديد ما بين 5 و6 شهور.

وعن تفاصيل إزالة قصر «أندراوس»، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إن محافظ الأقصر اتخذ قراره بإزالة المبنى، عقب صدور قرار رسمي من قبل لجنة هندسية، تم تشكيلها للتأكد من سلامة القصر، عقب وجود أعمال حفر وتنقيب به من قبل عدد من لصوص المقابر، وبعدما أكدت اللجنة وجود تصدعات في جدران القصر، تؤثر عليه وعلى سلامته الإنشائية، وأصبح يُشكل خطراً على المارة والسيُاح، لذا وجب إزالته.

«وزيري»: تكثيف أعمال الترميم بمعبد الكرنك

وأشار «وزيري»، في تصريحاته، إلى أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، تتضمن زيادة أعداد العمال الأثريين من العاملين في هيئة الآثار داخل الترميمات، وتكثيف أعمال الترميم داخل معابد الأقصر، بهدف إزالة جميع الاتساخات من على المعابد، فضلاً عن إعادة الألوان الطبيعية والنقوش لها مرة أخرى، مؤكداً سعي وزارة الآثار لتحويل محافظة الأقصر إلى متحف مفتوح، يُبهر جميع السائحين من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن تشهد أعمال تطوير في جميع النواحي من أصحاب اللنشات والمراكب والعاملين في السياحة بشكل عام.

وزار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محافظة الأقصر اليوم الأربعاء، يرافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ووزير الآثار والسياحة، الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، في إطار متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة السياحية.