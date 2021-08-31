«لو بتدور على شغل».. تفاصيل وظائف المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بها في تخصصات مختلفة للعام الدارسي 2021.

وتستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل وظائف المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد، وفق ما ذكرته صفحة المدرسة الرسمية عبر «فيس بوك».

وظائف المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة عن حاجتها لشغل وظائف للعمل بالقسم الإبتدائي في تخصصات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال واللغة الإنجليزية.

شروط التقدم لوظائف المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

- أن يجيد المتقدم التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.

- العمل في المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد، بنظام المأمورية المفتوحة حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.

إجراءات التقديم لوظائف المعلمين

- ويمكن التقدم لهذه الوظائف بالمدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد، عن طريق إرسال نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية.

- إحضار صورة حديثة.

- إرسال صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية على الايميل haalaseif.eis@gmail.com مع كتابة اسم الوظيفة المتقدم إليها.

وتعد المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر.

وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد بدء العام الدراسي 2022/2021 لطلاب المدرسة على النحو التالي:

- الصفوف pyp 2 – pyp 3 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/9/20212.

- الصفوف من pyp 4 إلى DP 2 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19/9/2021.

ويكون الحضور ليوم دراسي كامل اعتبارا من الساعة 7.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا وذلك لجميع المراحل.