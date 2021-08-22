«المدرسة المصرية الدولية» تعلن خطتها التعليمية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وحدة المدرسة المصرية الدولية بفرع الشيخ زايد عن خطتها التعليمية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أنه سيتم تكثيف جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على جميع الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الخطة الزمنية للدراسة.

وأضافت المدرسة في بيان لها، أن العام الدراسي الجديد 2021/2022 لطلاب المدرسة سيبدأ على النحو التالي:

- الصفوف pyp 2 – pyp 3 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/9/20212.

- الصفوف من pyp 4 إلى DP 2 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19/9/2021.

- الحضور بالمدرسة يوم دراسي كامل اعتباراً من الساعة 7.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، وذلك لجميع المراحل التعليمية.

«شوقي»: سيتم تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسي

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الحضور إلزامي في العام الدراسي الجديد، موضحا أنه سيتم تفعيل الحضور والغياب لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، مؤكدا أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن جميع المنصات التعليمية والمصادر الرقمية التي تم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم، تعتبر مكملة للدراسة الفعلية في المدارس.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من هذه المنصات مثل بنك المعرفة المصري ومنصة البث المباشر ومنصة حصص مصر التعليمية ومحتوى نجوى ليمتد ومنصة إدارة التعلم، مشيرا إلى أن الوزارة كثفت من جهودها للانتهاء من إعداد المناهج التعليمية.

ولفت إلى أن المناهج التعليمية الجديدة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم بعيدة تماماً عن الحفظ والتلقين، موضحا أنها حاليا في مرحلة الإعداد والمراجعة.