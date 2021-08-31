مدرسة تمريض الفيوم تعلن موعد القومسيون الطبي ونتيجة كشف الهيئة

أعلنت مدرسة تمريض الفيوم، عن تأجيل إعلان نتيجة كشف الهيئة إلى الثلاثاء المُقبل 7 سبتمبر، مُعللةً سبب التأجيل بإعادة كشف الهيئة لبعض الطلبة مرة أخرى الأحد المُقبل الموافق 5 سبتمبر، حيث يتنافس عشرات الطلاب على الالتحاق بمدرسة التمريض، ممن لم يرغبوا في الالتحاق بالثانوية العامة لتجنب إنفاق مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية، وذلك على الرغم من أنّ تنسيق مدارس التمريض أعلى بكثير من تنسيق الثانوية العامة.

موعد القومسيون الطبي بمدرسة تمريض الفيوم

وأوضحت إدارة مدرسة التمريض بالفيوم، أنّه حتى الآن لم يجر تحديد موعد «القومسيون الطبي»، مؤكدين أنّه لن يتم تحديد موعد القومسيون الطبي إلا بعد إعلان نتيجة كشف الهيئة يوم الثلاثاء المُقبل، ومن ثم إعلان النتيجة عبر الصفحة الرسمية لمدرسة التمريض بالفيوم، ومن خلال إبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بواسطة مكالمة هاتفية أو رسالة.

تنسيق مدرسة التمريض بالفيوم

وكان الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أعلن عن تنسيق مدرسة التمريض بالفيوم، بحد أدنى للقبول بلغ 260 درجة، وبذلك يكون أعلى من الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2021 بـ 30 درجة، وذلك بسبب الإقبال الكبير على التقديم في مدرسة التمريض بالفيوم.

استثناء أبناء الشهداء من شروط القبول بمدرسة التمريض

وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنّه جرى استثناء أبناء شهداء الجيش الأبيض، والقوات المسلحة، والشرطة، من جميع شروط القبول في مدارس التمريض، ما عدا الكشف الطبي، وذلك من خلال تقديم ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة.