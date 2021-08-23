بالدرجات..تنسيق مدارس التمريض لطالبات الشهادة الإعدادية 2021 بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم تنسيق القبول للطالبات حملة الشهادة الإعدادية 2021 للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة، التي يبلغ عددها 20 مدرسة ثانوية للتمريض موزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تحديد الحد الادنى للقبول بكل مدرسة لتقبل الطالبات المتقدمات بالمركز وفقا للأعداد وسعة الفصل الدراسي بكل مدرسة، والتزاما بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وذلك لحين اجراء الاختبارات المقررة للالتحاق.

درجات القبول في مدارس تمريض الدقهلية

وقال وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن الحد الادنى لمجموع القبول للمدارس الثانوية للتمريض على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة كالآتي: شربين 278 درجة - ودكرنس 275.5 درجة - وفى المنزلة 275.5 درجة - وفى بنى عبيد 276.5 درجة - وفى بلقاس 277 درجة - وفى أجا 274.5 درجة - وفى الجمالية 276 درجة - ومحلة دمنة والبرامون 276 درجة - وفى منيه النصر 276 درجة - وفى السنبلاوين وغزالة 274.5 درجة - وفى ابو داود 276.5 درجة - وفى المطرية 272 درجة - وفى طلخا 274 درجة - وفى نبروه 271.5 درجة - وفى جمصة 271.5 درجة - وفى ميت محسن ودماص 271.5 درجة - وفى ميت سلسيل 271.5 درجة.

كثافة فصول مدارس التمريض في الدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن من بين شروط الوزارة التي حددتها للقبول هو أن يتم قبول أعداد تتراوح بين 25 و30 طالبة بالفصل الواحد.