تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021.. مدارس في 4 محافظات

الالتحاق بالمدرسة الفنية للتمريض بعد الشهادة الإعدادية، هو حلم للكثير من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، خصوصاً بعد تغيير نظام الثانوية العامة وخوف الكثيرين من النظام الجديد، إلا أنّ أحلام الكثيرين تحطمت بعدما أعلنت معظم المحافظات عن درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بسبب ارتفاع الدرجات وزيادة عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية حتى أصبح الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التمريض أعلى من الحد الأدنى للالتحاق بالثانوية العامة، لذلك يتجهون لتنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021 والذي يوجد في 4 محافظات فقط.

تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021.. المصروفات

أعلن تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021، عن بدء فتح باب القبول للراغبين في الالتحاق به، خصوصاً الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع يؤهلهم لدخول مدارس التمريض العادي وكانوا يحلمون بالالتحاق بالتمريض، وذلك بمصروفات تتراوح بين 2000 وحتى 4000 جنيهاً يتم دفعها دفعة واحدة أو على أقساط حسب قرارات كل مدرسة.

تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021.. مدة الدراسة

وتبلغ مدة الدراسة في التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021، سنتين، أول شهرين من كل سنة دراسة نظري، وباقي السنة تكون الدراسة «عملي» وذلك على يد نخبة من الأطباء والاستشاريين، ويتخرج الطالب بعد ذلك ليُصبح مُساعد تمريض.

تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021.. المميزات

ويتميز تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021، بعدة مميزات أبرزها أنّه يقبل الجنسين، ويحصل الخريجين منه على فرصة عمل في المستشفيات الخاصة بصورة سريعة، كما أنّها تقبل أي سن ولا تشترط سن معين للالتحاق بها، وتقبل كل المؤهلات وليست الإعدادية فقط.

تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021.. العيوب

بينما تكمن عيوب تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021، في ارتفاع مصروفاتها، وعدم وجود تكليف للخريجين في المستشفيات الحكومية، وعدم اعتراف القوات المسلحة به، لذلك يفشل طالب الإعدادية في تأجيل التجنيد لحين إنهاء الدراسة بالمدرسة، إلا في حالة التحاقه بمدرسة أخرى والدراسة في المدرستين في آن واحد.

تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021.. العناوين

ولا تنتشر مدارس التمريض الخاصة بعد الإعدادية 2021، في كل المحافظات بل تتواجد في 4 محافظات فقط، وهي أكاديمية النور للتمريض بطنطا بمحافظة الغربية، وأكاديمية مستشفى الصفوة بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وأكاديمية مستشفى الصفوة بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأكاديمية المستقبل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري ببنها، والفرع الثاني بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021.. أوراق التقديم

ويتطلب تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021، تقديم بعض الأوراق والمستندات وهي:

6 صور شخصية

6 صور من المؤهل

6 صور من البطاقة أو الرقم القومي

3 صور شهادة ميلاد

3 صور بطاقة ولي الأمر

تنسيق التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021.. التخرج

ويحصل خريج مدارس التمريض الخاص بعد الإعدادية 2021، على شهادة التخرج وهي معتمدة وموثقة، وشهادة من مستشفى الهلال الأحمر المصري، وكارنيه مزاولة المهنة الذي يُمكنه من العمل في المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى قدرته على تغيير المهنة في البطاقة إلى "مُساعد تمريض" ويضم 4 أقسام وهي قسم العلوم الطبية، والتحاليل الطبية، وفني صيدلي، وفني أشعة.