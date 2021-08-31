حصريا.. ONTime Sports تذيع بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين
كتب:
نرمين عفيفي
01:40 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
بطولة العالم لدرجات المضمار
قدمت قناة «ON Time Sports» عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» برومو بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين، والمقرر أن تقام في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2021، والتي سيتم إذاعتها عبر شاشة القناة حصريا.
وجاء منشور قناة «ON Time Sports» بنحو: «حصريا.. بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين من 1 إلي 5 سبتمبر 2021 على ONTime Sports حصريا.. بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين من 1 إلي 5 سبتمبر 2021 على ONTime Sports».
ويشارك في البطولة 200 متسابق و40 دولة وتشهد البطولة 22 سباقا.