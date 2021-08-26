تفاصيل استضافة مصر بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار في سبتمبر

شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعراض الاستعدادات والترتيبات الفنية والطبية لاستضافة «بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار» المقررة خلال الفترة من 1-5 سبتمبر المقبل، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات لاستضافة البطولة، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للدراجات اختار مصر لتنظيم «بطولة العالم لدراجة المضمار للناشئين» في 2016، عبر التصويت خلال منافسة كبيرة، وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر أبريل 2020، وتم تأجيلها نظرا لظروف كورونا، لتقام خلال الفترة من 1 إلى 5 من سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإخراج البطولة بصورة تليق بمصر في المحافل الدولية، مؤكدا أنه تم البدء والانتهاء من تنفيذ مضمار استاد القاهرة الدولي خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما تعود فكرة إنشاء المضمار إلى العام 1995.

مضمار الدراجات باستاد القاهرة الأحدث في أفريقيا والشرق الأوسط

وتابع الدكتور أشرف صبحي، بأن مضمار الدراجات باستاد القاهرة، المقرر له أن يستضيف فعاليات البطولة، هو أحدث مضمار سباق دراجات في أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يتضمن أحدث النظم والتقنيات العصرية التي تتلاءم مع المعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال، حيث يضم مباني: كبار الزوار، وخدمات المشاهدين، والمدرجات، ويعلو المبنى مظلة معدنية.

46 دولة تشارك في بطولة العالم للناشئين للدراجات

وأعلن صبحي مشاركة 46 دولة في بطولة العالم للناشئين للدراجات، المقررة في سبتمبر المقبل، بواقع 500 مشارك و250 متطوعا، ومن المتوقع أن تبلغ ليالي الإشغال خلال مدة البطولة 3000 ليلة إشغال.

اتباع الخطة الطبية الوقائية ضد فيروس كورونا

وفي سياق متصل، استعرض الوزير الخطة الطبية الوقائية لفيروس كورونا، المقرر اتباعها خلال فعاليات البطولة، التي تستهدف توفير بيئة آمنة لكافة المشاركين، ومنع والحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا" قبل وأثناء وبعد البطولة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتباعها في المطارات، أوضح الوزير أن الحجر الصحي بالمطار سوف يتولى استقبال أعضاء الفرق وكافة المشاركين عند نقطة الوصول لقياس درجة الحرارة، وتقييم أي أعراض أو دلائل للإصابة، كما سيتم إجراء مسحات «PCR» للوفود المشاركة فور وصولها، ابتداءً من 28 أغسطس الجاري، وكذلك سيتم عمل مسحات سريعة «Rapid Antigen» للوفود المشاركة كل 72 ساعة، فضلا عن أن الحجر الصحي بالمطار سيقوم بالتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية لدخول الأراضي المصرية.

وتطرق الدكتور أشرف صبحي، إلى الإجراءات الوقائية التي سيتم تطبيقها في الفنادق المستضيفة للبطولة، والتي تتمثل في: تعقيم وتطهير جميع الفنادق قبل وصول ضيوف البطولة، والالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت في كافة الأماكن عدا أثناء تناول الطعام والتدريب، واللعب، وإجراء تنظيف وتطهير يومي ودوري لكافة المناطق المشتركة، وغرف الاجتماعات، وغرف الطعام، وتوفير معقمات اليدين، وعبوات الكمامات بشكل كبير بكافة الفنادق والأتوبيسات، وتجهيز نقطة طوارئ ثابتة بالملعب بها طبيب ومسعف خلال فترة البطولة، واستخدام أماكن محددة نظيفة معقمة بانتظام لإجراء المسحات، وتوفير سيارتي إسعاف بالطاقم والتجهيزات الكاملة للحالات الحرجة.