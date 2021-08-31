الجزء الثاني لمسلسل see يتصدر محركات البحث منذ عرض الحلقة الأولى

نجح الجزء الثاني ومع الحلقة الأولى التي تم عرضها يوم الجمعة الماضي من المسلسل الأمريكي «see» عبر إحدى المنصات الإلكترونية في جذب أنظار المشاهدين، وتصدر أحداث الحلقة الأولى محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

وعرض مسلسل «see» الجزء الثاني، الحلقة 1 يوم الجمعة الماضية، ويأتي الموسم الثاني في 8 حلقات فقط، بمعدل حلقة واحدة كل أسبوع، ومن المقرر عرض الحلقة الثانية يوم الجمعة 3 سبتمبر المقبل.

أحداث مسلسل «see» الجزء الثاني

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل see في إطار الأكشن في المستقبل بعد مئات السنين، عندما يسيطر فيروس خطير، ويتسبب في فقد الأفراد حاسة البصر، وعليهم إيجاد طرق للتعايش مع هذا المرض والبقاء على قيد الحياة، ولكن الأخطر هو ولادة طفلين لديهم القدرة على الرؤية لزعيم محارب يُسمى «بابا فوس»، من زوجته الجديدة، فتقوم الملكة بمحاربتهما كما تسعى لتدمير الطفلين، فيحاول البطل حماية أطفاله ومحاربة من يقومون باستغلال قوتهم.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل «see»

يشارك في بطولة الموسم الثاني من مسلسل «see» المصارع ديفيد باتيستا، وذلك بجانب الفنانين جايسون موموا، سيلفيا هويكس، هيرا هيلمارسدوتير، كريستيان كامارجو، آرشي ماديكوي بالإضافة إلى نيستا كوبر، ومن تأليف ستيفن نايت، وإخراج فرانسيس لورانس.

وعرض الجزء الأول من مسلسل See في الأول من نوفمبر 2019، وحظي بتفاعل كبير بعد نهايته المشوقة، وذلك لمعرفة كيفية مواجهة «بابا فوس» للخطر الذي يهدد عائلته، وتم الانتهاء من تصوير مسلسل See الموسم الثاني في 18 مارس 2021، ولكن تأجل عرض المسلسل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

التحضير للجزء الثالث

كما قرر فريق عمل مسلسل see الاستمرار في التحضير للموسم الثالث من العمل، حيث يجرى حاليا تصوير الأحداث في تورنتو بكندا.