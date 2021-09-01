يهتم الكثيرون بتناول الفاكهة، حرصا منهم على الحصول على القيمة الغذائية التي تحتوي عليها مختلف أنواع الفاكهة، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يحرص كثيرون على تناول الفواكه الصيفية، المفضلة لكثير من الأسر المصرية، لغناها بالمعادن والفيتامينات التي ترطب الجسم، علما بأنّ أسعار الفاكهة متفاوتة وتناسب جميع الفئات.

وتستعرض «الوطن» متوسط أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمه الجريدة لقرائها، إذ يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر، خاصة مع اقتراب نهاية الصيف، وزيادة أسعار بعضها بسبب اقتراب نهاية موسمها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر المانجو

وسجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الأناناس

ووصل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثري الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثري الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا، والطعمية 10 جنيهات.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 جنيهًا و45 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر العنب

وبلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر كيوي

ووصل سعر الكيوي لنحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.