درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، إذ يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 22

سيوة 38 21

بورسعيد 32 27

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 39 26

نخل 36 17

نويبع 40 29

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 24

قنا 43 26

الأقصر 44 26

أسوان 44 29

إدفو 43 27

أبو سمبل 45 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26.

درجات الحرارة اليوم في العواصم والمدن العربية

مكة 43 29

المدينة 45 31

الرياض 43 28

المنامة 39 32

أبو ظبي 41 32

الدوحة 39 32

الكويت 44 29

دمشق 38 19

بيروت 30 27

عمان 34 21

القدس 29 23

غزة 31 25

بغداد 47 28

مسقط 30 28

صنعاء 26 17

الخرطوم 39 29

طرابلس 34 27

تونس 35 25

الجزائر 26 24

الرباط 26 18

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.