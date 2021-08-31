ضبط عاطل بحوزته 24 طربة حشيش في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل أمام قرية «منية سمنود»، مركز أجا، وبحوزته 24 طربة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي قبل قيامه بترويجها علي عملائه، وبمواجهة المتهم اعترف في محضر الشرطة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعه، وجاري عرضه علي النيابة العامة.

ضبط عاطل كان يستعد لترويج المخدرات على أحد عملائه

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا باستعداد أحد العاطلين مقيم بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية لترويج المخدرات على أحد عملائه بقرية «منية سمنود» دائرة مركز أجا.

القبض علي المتهم وبحوزته 24 طربة حشيش

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم نشر عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة وأسفر أحدهما عن ضبط المدعو «وائل.ع.ح»، 42 سنة، عاطل ، ومقيم بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، أثناء تواجده أمام قرية «منية سمنود»، دائرة المركز، وبحوزته 24 طربة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 22 جنيها، هواتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وقيد المحضر برقم 99/14385 جنايات مركز أجا لسنة 2021، وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.