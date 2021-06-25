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دسّها في كيس شاي.. ضبط كمية من مخدر الحشيش بصحبة مصري بمطار القاهرة

تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب

كتب:

أيمن حمزة
07:47 م | الجمعة 25 يونيو 2021
تشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى

تشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى

أحبط رجال الجمارك «الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3» بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من مخدر الحشيش بصحبة مصري عائد من تنزانيا

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من تنزانيا، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصري، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

تشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من إيمان موسى، مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف حازم ياسين، رئيس القسم، فتبين وجود عدد من قطع الحشيش المخدر بوزن 80 جرامًا مخبأة فى كيس الشاي داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية تحرير محضر ضبط جمركي رقم 91 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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