بروتوكل تعاون بين «جزويت القاهرة» ونقابة السينمائيين

احتفلت جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة» ونقابة المهن السينمائية، اليوم، بإعلان توقيع بروتوكول التعاون بينهما، وذلك في مسرح ستوديو ناصيبيان التاريخي بالجمعية، بحضور المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وأعضاء مجلس نقابة المهن السينمائية ياقوت الديب، أمين حطب، والمخرج نبيل الجوهري، والأب وليم سيدهم رئيس مجلس إدارة جزويت القاهرة، والكاتب الصحفي سامح سامي المدير التنفيذي لجزويت القاهرة، والدكتور محمد طارق مدير مشروع السينما بالجمعية، والدكتورة مروة عبدالله مديرة مدرسة سينما جزويت القاهرة، والفنان مصطفى الدالي مدير مدرسة السينما التسجيلية بالصعيد، ومديري مدارس وأنشطة الجمعية.

الاتفاق على منح عضوية النقابة لخريجي مدارس سينما جزويت القاهرة

وعبر الأب وليم سيدهم، عن سعادته بهذا التعاون، وثمن في كلمته، استجابة نقيب السينمائيين مسعد فودة لتوقيع البروتوكول، ما سيأتي بفائدة نوعية على خريجي مدرستي سينما جزويت القاهرة والصعيد، ومستقبلهم المهني.

وألقى المدير التنفيذي للجمعية سامح سامي، كلمة تعريفية بما تقدمه جزويت القاهرة وتاريخها منذ أنشئت، مرورا بتطور نشاطاتها وتوسعها، مؤكدا الاهتمام بثقافة الصورة والسينما البديلة.

التعاون المشترك في مجال التنمية الثقافية

وأبدى المخرج عمر عبد العزيز، سعادته بالتعاون بين الجمعية ونقابة السينمائيين، آملا أن يجري توسيع التعاون ليشمل نقابتي الممثلين والمهن الموسيقية، حال تأسيس الجمعية مدرسة للموسيقى، كما عبر عن تأثره بإقامة حفل إعلان توقيع البروتوكول في مسرح ستوديو ناصيبيان، الذي كان ثاني أقدم ستوديو سينما في مصر، حيث صور فيه بعض أعماله في بداية حياته الفنية.

وينص بروتوكل التعاون الذي وقعه كل من الأب وليم سيدهم اليسوعي عن جزويت القاهرة، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، على عدة بنود، منها مشاركة أعضاء النقابة من ذوي الخبرة والكفاءة في العملية التعليمية بمدرستي السينما التابعتين للجميعة، بما يتفق ومنح عضوية النقابة لخريجي مدرسة السينما، والتعاون المشترك في مجال التنمية الثقافية السينمائية لطلبة وخريجي مدرستي سينما الجزويت بالقاهرة والصعيد، من خلال عقد دورات متقدمة وورش سينمائية متميزة وتحقيق مبدأ التعليم المستمر وفقا لمستجدات صناعة السينما في العالم، والعمل على مشاركة أفلام طلبة وخريجي مدرستي سينما الجزويت في المهرجانات السينمائية داخل وخارج مصر، ودعم تواجدهم في هذه المهرجانات، مع تخصيص الجوائز التشجيعية التي تدفعهم للتجويد والتطوير.