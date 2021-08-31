رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المواقع المستهدفة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية

وخلال الاجتماع قدم وزير الإسكان عرضًا حول الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى إقامتها على مستوى المراكز الـ 25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، إذ أشار إلى موقف تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية 178 وحدة محلية، موضحًا أنه جرى إعداد مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بعدد (158) وحدة محلية بها قطع أراض تفي بمتطلبات الإنشاء، وجرى مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير باقى قطع الأراضي، كما أنه جاري التنفيذ في (141) مجمع خدمات، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الحفر والإحلال والأساسات، وكذا الهياكل الخرسانية للمبنى، فضلاً عن استمرار أعمال الدراسات الاستشارية لباقي المواقع، والتي يبلغ عددها 17 موقعًا.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع صورًا لعدد من مجمعات خدمات المواطنين التي جرى إقامتها في عدد من القرى المستهدفة ومنها« قرية الغريب بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، وقرية توماس وعافية بمركز اسنا بمحافظة الاقصر، وقرية تل بني عمران بمركز دير مواس، بمحافظة المنيا».

وتطرق الدكتور عاصم الجزار إلى موقف تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب على مستوى القرى والمراكز المستهدفة، موضحًا أن إجمالى عدد تلك المراكز وصل إلى 551 مركزًا ما بين إنشاء جديد، وإحلال وتجديد، وتطوير ورفع كفاءة، وذلك بعد زيادتها بواقع 102 مركز عما كان مقررًا، لافتًا إلى أنه جاري العمل فى عدد 156 مشروعًا منها في محافظات الغربية، والمنيا، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، واستكمال الأعمال الاستشارية والجسات وإعداد المقايسات لباقى المواقع، موضحًا أن مكونات المشروعات التي جرى تنفيذها فى هذا الإطار تتضمن تنفيذ عدد 2 ملعب رياضي، ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريا مفتوحة، ومبنى للأنشطة الرياضية، كما يضم المشروع حضانة، ومكتبة، وصالة ألعاب، وصالات أنشطة.

وفيما يتعلق بمشروعات كباري الري المقرر تنفيذها في المراكز المستهدفة، أشار وزير الإسكان إلى أن عددها يصل إلى 466 مشروعًا، تشمل 327 كبارى سيارات، و139 مشاه، ما بين إحلال، وإنشاء جديد، وتطوير/ توسعة، وجاري العمل فى عدد 28 كوبرى منها فى مراكز محافظات أسوان، والأقصر، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، إلى جانب الانتهاء من اعتماد التصميمات الخاصة بعدد 122 كوبري من قبل وزارة الموارد المائية والرى، واستمرارإجراءات تنفيذها، منوهًا بأنه جاري أيضًا تنفيذ الجسات وإعداد ومراجعة التصميمات والأعمال الاستشارية لباقي المواقع، والتي يصل عددها إلى 344 كوبري.

مشروعات التنمية المحلية

وحول مشروعات الطرق الواردة من وزارة التنمية المحلية، أشار وزير الإسكان إلى أن عدد الطرق المستهدف تطويرها يصل إلى 1385 طريقًا، بإجمالى أطوال 5580 كم، منها 4171 كم أعمال رصف، والباقي أعمال تثبيت.

وتناول الدكتور عاصم الجزار موقف تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية بالمراكز المستهدفة، مشيرًا إلى أنه جرى توفير أراضي ولاية وزارة الزراعة لمشروعات مجمعات الخدمات الزراعية في عدد 119 وحدة محلية، وجاري العمل بعدد 23 مجمعًا منها، وتوفير 59 قطعة أرض بالوحدات المحلية لإقامة تلك المجمعات عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأشار الوزير إلى مشروعات القطاع الصحي بالمراكز المستهدفة، موضحًا أن المطالب النهائية لوزارة الصحة تتضمن إنشاء وتطوير عدد 578 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، إلى جانب عدد 174 نقطة اسعاف، مستعرضًا صورًا لما يجرى من أعمال تطوير للوحدات الصحية بعدد من المراكز المستهدفة.

مجلس الوزراء عن «سكن كريم»: جاري عمل مقترح بالمخطط العام لكل قطعة أرض

كما تطرق وزير الإسكان إلى موقف مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى المقرر تنفيذها بالمراكز المستهدفة، مشيرًا إلى التنسيق الذي جرى مع المختصين من وزارة التضامن الاجتماعى، وما يتعلق بالبرنامج التصميمى للمبانى الخدمية المطلوبة، والتى تتضمن وحدة اجتماعية على مستوى القرية، مركز تنمية الأسرة على مستوى الوحدة المحلية، مركز التأهيل الاجتماعي على مستوى المركز.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى موقف مشروعات «سكن كريم»، وخاصة فى محافظتي الغربية، وكفر الشيخ، بعد تدقيق الاعداد المستحقة، موضحًا أنه جرى اعتماد نموذج نمطي لعمارات «سكن كريم» المستهدف إنشاؤها، وكذا حصر الأراضي التي جرى معاينتها لإنشاء عمارات سكنية عليها، مضيفًا أنه جاري عمل مقترح بالمخطط العام لكل قطعة أرض.

صيانة ورفع كفاءة أعمدة الجهد المنخفض

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الكهرباء المقرر تنفيذها بالمراكز المستهدفة، أوضح وزير الإسكان أنها تتضمن 751 مشروعًا ( مشروع لكل قرية مستهدفة)، وأنه جرى تقسيم الأعمال لعدد (41) منطقة عمل، والتعاقد مع الاستشاري العام للمشروع، ونهو واعتماد المقايسات طبقًا للأعمال المطلوبة على الطبيعة بالقرى من الشركات المختصة التابعة لوزارة الكهرباء، منوهًا بأنه جاري تنفيذ الأعمال المدنية لقواعد الأكشاك، والمحولات، وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، إلى جانب أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الجهد المنخفض.

وفيما يتعلق بمشروعات إقامة مجمعات ورش صناعية بالمراكز المستهدفة، أوضح وزير الإسكان أنه جرى اعتماد النماذج النمطية للمجمعات الحرفية من قبل وزيرة التجارة والصناعة.

«الجزار» يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يصل عدد القرى بها إلى أكثر 750 قرية، منها 168 قرية مخدومة، و540 قرية جاري تنفيذ الصرف الصحي بها، و48 قرية أخرى مطلوب أراض لها.

كما سلط الدكتور عاصم الجزار الضوء على موقف القرى الجاري تنفيذها بعدد 27 مركزًا نطاق عمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عشرة محافظات، موضحًا أنها تضم 224 قرية، منها 97 قرية مخدومة، و127 قرية جاري تنفيذها.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الموقف التنفيذي للأعمال المقترحة بعدد 25 مركزًا نطاق عمل وزارة الإسكان.