بعد تعيينها رئيس المركز القومي للسينما.. 10 معلومات عن زينب عزيز

أصدرت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، قرارا بتولي السيناريست زينب عزيز، رئاسة المركز القومي للسينما، خلفا للسيناريست محمد الباسوسي، وهي تعد من أبناء المركز القومي للسينما، وبعد تعيينها تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عنها.

معلومات عن حياة زينب عزيز.

زينب عزيز كاتبة مصرية، درست بكلية الآداب.

التحقت بعد ذلك بمعهد النقد الفني، حتى تعمل في مجال الصحافة، إلا أنها عدلت عن قرارها، والتحقت بقسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما.

بداية مشوار زينب عزيز في الكتابة

تحول أول سيناريو لها إلى فيلم، قام بإخراج محمد خان، تحت اسم «يوم حار جدا»، في عام 1995.

ابتعدت «عزيز»، عن العمل السنيمائي لسنوات، لتعود مرة أخرى، في تعاون مع المخرج علي ادريس، في إطار فيلم «حريم كريم»، عام 2005.

مؤلفات زينب عزيز

استمرت زينب في الكتابة بعد ذلك وكتبت العديد من الأعمال للسينما، وكان من أفلامها «كلام في الحب»، اخراج علي إدريس، في عام 2006، و«ألوان السما السبعة»، الذي كان من إخراج سعد هنداوي، في عام 2007، و«عصابة الدكتور عمر»، والذي كان من إخراج علي ادريس، في عام 2007، و«يوم ما اتقابلنا»، وكان مخرج هذا العمل هو إسماعيل مراد، في عام 2009.

الجوائز التي حصلت عليها زينب عزيز.

حصلت زينب عزيز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، أولها كانت جائزة السيناريو التي حصلت عليها من مهرجان الإسكندرية في عام 2002، كما حصلت أيضا على جائزة فتحية العسال للقصة القصيرة عام 2002، وثالث التكريمات كان عبارة عن شهادة تقدير من المركز الكاثوليكي، وآخرهم كانت شهادة تقدير من مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي.