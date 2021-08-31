السيناريست زينب عزيز رئيسا للمركز القومي للسينما

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قرارآ بتولي السيناريست زينب عزيز رئاسة المركز القومي للسينما، خلفا للسيناريست محمد الباسوسي.

يذكر أن زينب عزيز من أبناء المركز القومي للسينما وهي كاتبة مصرية، درست بكلية الآداب ثم التحتقت بعدها بمعهد النقد الفني من أجل العمل في مجال الصحافة، لكنها عدلت عن رأيها والتحقت بقسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وتحول أول سيناريو لها إلى فيلم للمخرج محمد خان بعنوان «يوم حار جدًا» في عام 1995.

ثم ابتعدت عزيز لسنوات عن العمل السينمائي وعادت مرة أخرى لتتعاون مع المخرج علي إدريس من خلال فيلم حريم كريم في عام 2005، واستمرت في الكتابة للسينما، ومن أفلامها: «كلام في الحب، ألوان السما السبعة، عصابة الدكتور عمر، يوم ما اتقابلنا».