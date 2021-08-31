ضبط مشغولات ذهبية وفضية مهربة في حملة ببورسعيد

تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بورسعيد من ضبط كميات من المشغولات الذهبية والفضية بدون دمغات حكومية، مهربة من الخارج، في عدد من محلات بيع الذهب، بعد شكاوى متعددة من المواطنين، من هذه المحلات.

نظمت مديرية التموين ببورسعيد حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة من مفتشي المصوغات بمصلحة الدمغة بوزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين ببورسعيد، لإعادة الإنظباط إلى أسواق الذهب ببورسعيد.

الحملة استهدفت أسواق الذهب بعد شكاوى متعددة من المواطنين ببورسعيد

وأثناء مرور الحملة المكبرة، تحت إشراف ناصر ثابت، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، على محال المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، لإعادة الانضباط إلى أسواق الذهب والفضة والمعادن الثمينه ببورسعيد، بناءً على الشكاوى المتعددة من المواطنين، تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية والفضية المهربة من الخارج.

تحرير 3 محاضر ميزان وضبط مشغولات ذهبية بدون دمغة

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر ميزان غير مدموغ، وضبط كميات من المشغولات الذهبية، تزن حوالي 304 جرامات ذهب، وكمية تزن 4055 جراماُ مشغولات فضية، بدون دمغات حكومية، وعليها ترقيم أجنبي وارد، وصناعة الخارج، مما يفيد بتهريبها، حيث تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

عرض المشغولات الذهبية والفضية على لجان مختصة لفحصها

وأوضح ناصر ثابت، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه يجري عرض المشغولات الذهبية والفضية على اللجان الفنية المختصة لفصحها واختبارها وتحليلها معملياً بمعامل التحليل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية في القاهرة، والمتابعة مستمرة في هذا الشأن.