قائد حرس بن لادن يصل أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مطار كابول (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد عودة محمد أمين الحق، عضو تنظيم القاعدة الإرهابي وحارس زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، خلال فترة تواجد الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، إلى ولاية ننغرهار، جنوب شرقي أفغانستان، مسقط رأسه.

باكستان اعتقلت أمين الحق لمدة 3 سنوات

واعتقلت باكستان محمد أمين الحق، عام 2008 ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

ومحمد أمين الحق يبلغ من العمر 61 عاما، ويُعتقد أنه كان عمل في لجنة سجناء الحركة التي عملت على إطلاق سراح المسلحين المحتجزين، قبل سيطرة حركة طالبان الأفغانية على العاصمة الأفغانية كابول.

وفي مايو من العام 2011، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بإطلاق عملية عسكرية أسفرت في النهاية عن قتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في مجمعه السكني في باكستان، قبل أن تحل الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر.

وبعد أسبوعين من دخول حركة طالبان الأفغانية إلى العاصمة الأفغانية كابول، غادر آخر جندي أمريكي أفغانستان في ساعات مبكرة فجر اليوم الثلاثاء، في نهاية وجود عسكري للولايات المتحدة الأمريكية استمر 20 عاما بالبلاد.

ومع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إتمام عملية الانسحاب من أفغانستان، طوت واشنطن أطول حرب خاضتها في تاريخها استمرت عقدين من الزمان، ولكن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عاما من الحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.