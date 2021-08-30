كواليس الساعات الأخيرة قبل مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان «فيديو»

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إجلاء 1200 شخص من العاصمة الأفغانية كابول، خلال 24 ساعة، فيما باتت 30 ساعة فقط تفصل عن انتهاء عمليات الإجلاء ومغادرة جميع القوات الأمريكية.

5 صواريخ أطلقت صوب مطار حامد كرزاي الدولي بكابول

ونقلت 26 رحلة جوية عسكرية أمريكية ما يقرب من 1200 شخص تم إجلاؤهم، إضافة إلى رحلتين للتحالف على متنهما 50 شخصا، بحسب بيان للبيت الأبيض.

من جانبه قال مسؤول أمريكي إن 5 صواريخ أطلقت صوب مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، كابول، بحسب شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: «منظومة C-RAM الدفاعية الموجودة في المطار قامت بالتعامل مع الصواريخ دون تقديم تفاصيل إضافية، لافتا على أنه لا يوجد تقارير عن وقوع إصابات في الوقت الحالي».

وأصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، تحذيرا أمنيا بسبب خطر محدد وحقيقي في مناطق متفرقة، جاء فيه: «نظرا لوجود تهديد محدد وحقيقي، على جميع المواطنين الأمريكيين في محيط مطار كابول بما في ذلك البوابة الجنوبية، ووزارة الداخلية الجديدة، والبوابة من محطة بانجير للتزود بالوقود في الجانب الشمالي الغربي للمطار، مغادرة مناطق المطار على وجه الفور»، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

الولايات المتحدة نسقت مع طالبان قبل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

وكشفت معلومات خاصة بقناة «العربية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية نسقت مع حركة طالبان الأفغانية الساعات الأخيرة من الانسحاب الأمريكي ولكن ليس كل التفاصيل.

وأضافت القناة: «الولايات المتحدة الأمريكية تفهم أن حركة طالبان تريدهم أن تغادر قواتها وبالتالي التعاون من قبل حركة طالبان كان موجودا وسيستمر حتى الساعات الأخيرة»، مشيرة إلى أن الانسحاب الأمريكي سيتم خلال ساعات الليل حيث أن أكثر الأعمال التي قامت من قبل تمّت ليس في النهار بل في ساعات الليل، حيث سيتأكد الأمريكيون من أن جميع الأشخاص ممن يحتاجون لنقلهم خارج أفغانستان سيتم نقلهم.