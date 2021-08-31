الخميس.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا على المسرح الروماني بمارينا

تنظم شركة «Mwm» وقناة المحور حفلًا يوم الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على المسرح الروماني بمارينا، ويعد هذا الحفل الثالث الذي ينظم هذا الصيف على المسرح الروماني بمارينا، إذ ستقدم نانسي عجرم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها جمهورها.

نانسي عجرم تقدم أغنية «سلامات» على المسرح الروماني بمارينا

ومن المتوقع أن تقدم نانسي عجرم، أغاني مثل «أطبطب.. ادلع، وجاية معاك، حبك بيقوي، وحاسة بيك، أنا مصري» كما تقدم أغنيتها الجديدة «سلامات» والتي تأتي ضمن ألبومها الغنائي الجديد الذى يحمل اسم «نانسي 10» وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد على وتوزيع هادي شرارة.

ومؤخرًا، طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحدث كليباتها الغنائية «سلامات» من خلال قناتها على موقع «يوتيوب»، وهي الأغنية التي صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا.

بهاء سلطان يقدم حفلا غنائيا على المسرح الروماني بمارينا 2 سبتمبر

فيما يقدم المطرب القدير بهاء سلطان حفلة أخرى يوم الخميس أيضًا على نفس المسرح، إذ نشر بهاء سلطان بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، وكتب عليه قائلًا: «سعيد إني هكون من جمهوري الحبيب بالساحل الشمالي.. يوم الخميس 2 سبتمبر، في المسرح الروماني، مارينا 2.. تفتح الأبواب في السادسة مساءً، ويبدأ الحفل من العاشرة مساءً».