شروط مسابقة إحسان عبدالقدوس 2021.. تفتح باب استقبال الأعمال من اليوم

يبدأ صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، اليوم، استقبال الأعمال المشاركة في مسابقته السنوية لعام 2021 في مجاليْ القصة القصيرة والمقال النقدي، اتساقاً مع دوره في مواصلة البحث عن المواهب الأدبية وإتاحة الفرصة أمام كل صاحب قلم للمشاركة في إثراء الحركة الثقافية وتزويدها بالدماء الجديدة والواعدة.

أولأً: مجالات المسابقة:

­القصة القصيرة:

فيما لا يزيد عن عشرين صفحة (قصة واحدة فقط - الموضوع غير محدد).­

المقال النقدي:

فيما لا يقل عن عشرين صفحة حول:

1. أحد إبداعات إحسان عبد القدوس الأدبية.

2. أو أحد الأعمال المميزة لكاتب مصري فى مجال الرواية والقصة.

ثانياً: الشروط:-

يبدأ التقدم للمسابقة أول سبتمبر 2021 حتى آخر نوفمبر 2021.

- ترسل الأعمال بالبريد الإلكتروني فقط على الايميل:

ihsancontests@gmail.com­

- لا يجوز التقدم للمسابقة إلا في مجال واحد فقط وبعمل واحد فقط.

­- لا يحق لمن سبق له الفوز التقدم للمسابقة إلا بعد مرور خمس سنوات على العام الذي فاز فيه.

- آلا يكون العمل المقدم قد نشر من قبل أو فاز بإحدى الجوائز أو الدرجات العلمية.

­- قرارات لجان الفحص نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها بأي شكل من الأشكال.

- الاشتراك متاح لكل مصري موهوب أياً كان عمره.

­- سيكون للتجديد والتجريب والأفكار المبتكرة اعتبارا كبيرا في تحديد الفائزين.

­- يرفق بالعمل المشارك البيانات التالية (صورة بطاقة الرقم القومي - بيان بالأعمال المنشورة "إن وجدت" - رقم التليفون)

ثالثاً: الجوائز:

-­يحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة.

­- تقدم للفائزين شهادات تقدير.

رابعاً: ميعاد إعلان نتيجة المسابقة:

­تعلن نتيجة المسابقة في آخر ديسمبر 2021 ويتم توزيع الجوائز في منتصف يناير 2022.

وأعلن الدكتور يوسف نوفل المشرف العالم أنه سيتم الاكتفاء هذا العام بالتقديم في فرعي القصة القصيرة والمقال النقدى فقط على أن يتم تقديم الرواية في العام القادم بالتناوب مع القصة القصيرة.