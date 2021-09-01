لأصحاب «الآيفون».. 4 أخطاء كارثية ترتكبها يوميا يجب الحذر منها

قال موقع the sun البريطاني أنه باستخدام الخاطئ قد تجعل جهاز الأيفون iPhone الخاص بك في أسوأ حال.

واستعرض الموقع الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها وكيفية تجنبها.

1- استخدام iPhone في الحرارة :

يمكن أن يؤدي استخدام جهازك في الحرارة الحارقة إلى تدمير هاتفك إلى الأبد.

وقد حذرت شركة Apple من أن ترك جهاز أيفون iPhone الخاص بك في درجة حرارة عالية جدًا، حيث قد "يؤدي إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم.

ويمكن أن تتسبب درجات الحرارة الشديدة في حدوث مشكلات كبيرة مع الهواتف الذكية - ولا تعد أجهزة iPhone باهظة الثمن من Apple استثناءً.واوضحت أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تفسد عمر البطارية إلى الأبد.

فهناك التحذيرات الخاصة بالأشياء التي لا يجب عليك فعلها بجهاز iPhone اليوم:

-عدم ترك الجهاز في السيارة في يوم حار.

-عدم ترك الجهاز في ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة من الزمن.

-عدم استخدام ميزات معينة في الظروف الحارة أو ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة من الوقت ، مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو التنقل في السيارة ، أو تشغيل لعبة كثيفة الرسومات ، أو استخدام تطبيقات الواقع المعزز.

2- تجنب استخدام iPhone الخاص بك في الحمام أو البحر أو حمام السباحة

حيث أن تعريض الهاتف للبل الشديد يمكن أن يسبب التلف إذا كان هناك تيار مياه سريع وذات ضغط عالي، كما أن المياه المالحة يمكن أن تسبب تلف للجهاز

3- استخدام الكابلات القديمة أو الباليةحيث أن استخدام كابلات متهالكه يوثر على الهاتف بشكل مباشر خاصة البطارية ، لكن كن حذرًا جدًا من الماء عند شحن جهاز iPhone الخاص بك.

فإذا كنت قد تناولت مؤخرًا مشروبًا على أحد الجوانب وكان السطح مبللًا ، أو كنت تشحن في المطبخ بالقرب من منطقة تناثر السوائل ، فقد تكون في خطر.

وبالمثل ، كن حذرًا إذا كنت تستخدم كابلًا تالفًا أو مكسورًا أو مهترئًا وما إلى ذلك.

تحذر Apple من أن "استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة ، أو الشحن عند وجود الرطوبة ، يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف iPhone أو أي ممتلكات أخرى".

4- استخدام إعدادات الشحن الخاطئةستحتفظ بطارية iPhone بشحن أقل كلما تقدمت في العمر ، ولكن يمكنك المساعدة في الحد من هذا التدهور.

قالت شركة آبل: "يرتبط عمر البطارية بعمرها الكيميائي ، وهو أكثر من مجرد طول الوقت منذ تجميع البطارية".ينتج العمر الكيميائي للبطارية عن مجموعة معقدة من عدة عوامل ، بما في ذلك سجل درجة الحرارة ونمط الشحن، وجميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فاعلية مع تقدم العمر الكيميائي.

ومع تقدم عمر بطاريات الليثيوم أيون كيميائيًا ، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحملها ، مما يؤدي إلى تقليل عمر البطارية وتقليل ذروة الأداء.يمكنك الحد من تآكل بطاريتك عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه iPhone مشحونًا بالكامل.

هذا يعني في النهاية أن بطاريتك ستستمر لفترة أطول.