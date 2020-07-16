بعد شراء Apple له.. تفاصيل أحدث أفلام جاستن تمبرليك

اشترت Apple حقوق فيلم "Palmer" وهو من بطولة جاستن تمبرليك، في خطوة لتوسيع قائمة أفلامها الأصلية. بحسب موقع Variety.

وفيلم Palmer، من إخراج فيشر ستيفنز وتأليف شيريل جيريرو، ويشارك "تمبرليك" البطولة كل من جونو تمبل، ودين وينترز.

يحكي الفيلم عن إطلاق سرح أحد السجناء. ويواجه بعدها صراعات كبيرة تخص ماضيه، ولكنه يواجه أيضًا تحديًا أكثر إثارة للدهشة حيث يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن صبي صغير فريد تركته والدته.

ومخرج الفيلم فيشر ستيفنز، ولد 27 نوفبر 1963، في شيكاغو في أمريكا، وشارك في إخراج وإنتاج العديد من الأفلام، بالإضافة إلى مشاركته كممثل في أكثر من 90 عملا.. آخرها فيلم The French Dispatch للمخرج ويس أندرسون.

وحصد فيشر ستيفنز جائزة أوسكار مرة واحدة عن فيلمه الوثائقي The Cove عام 2010.

أما بطل الفيلم جاستن تمبرليك، مغني وكاتب أغاني وممثل، ترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة في فئة أفضل أغنية عام 2017.

أما الممثل جونو تمبل، ولدت 21 يوليو 1989، في لندن، وشاركت في أكثر من 50 عملا، آخرها فيلم Horse's Mouth، وLost Transmissions عام 2019.

واشترت شركة آبل حقوق بث مجموعة أفلام لكبار النجوم للعرض حصريا عبر منصتها، منها فيلم Greyhound وهو أحدث أفلام الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار توم هانكس، والذي عرض يوم 10 يوليو الجاري، وهو من إخراج آرون شنايدر، وكتب السيناريو له بطله توم هانكس، والمأخوذ عن رواية لـ "C.S. Forester"، ويشارك كل من إليزابيث شوي وستيفن جراهام، في بطولة العمل، الذي تخطت تكلفة إنتاجه الـ 50 مليون دولار.