وفاة ابنة الشاعر مأمون الشناوي

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، وفاة نجلة عمه «معالي مأمون الشناوي» ابنة الشاعر الراحل مأمون الشناوي، وكتب على فيس بوك: «البقاء لله في وفاة ابنة عمي السيدة الراقية معالي مأمون الشناوي.. هي أكبر أبناء عمي الشاعر الكبير مأمون الشناوي.. ربنا أسكنها فسيح جناتك».

وتوفيت معالي بعد وفاة شقيقتها عائشة بنحو 6 أشهر، التي رحلت عن عالمنا في شهر مارس الماضي، وبالتحديد 3 مارس، وأعلن خبر الوفاة وقتها أيضًا الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي.

مأمون الشناوي

ويُعد الراحل مأمون الشناوي واحدًا من أهم الشعراء، وقدم للساحة الغنائية مجموعة كبيرة من الأغنيات، مع أهم المطربين، من بينهم أم كلثوم وعزيزة جلال وعبد الحليم حافظ الذي قدّم معه مجموعة كبيرة من الأغنيات، منها «أنا لك على طول»، «عشانك يا قمر»، «نعم يا حبيبي نعم»، «خسارة» و«حلو وكداب»، وكتب لأم كلثوم أغنية أنساك، كما ساعد في اكتشاف عزيزة جلال، وانتشارها في السوق المصري، وكتب لها رائعتها «بتخاصمني حبة».