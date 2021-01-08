تعيين 14 سيدة في النواب من بينهن حفيدة الشاعر مأمون الشناوي (إنفوجراف)

شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، تعيين 14 نائبة جديدة في البرلمان، حيث ضمت القائمة: «درية شرف الدين وعبلة الألفي ونيفين الطاهري ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبدالستار ودينا عبدالكريم ومنال هلال وندى الألفى وفرحة مأمون الشناوي، وآية مدني ونادية السعدني وجيهان زكي وسحر عطية».

وأتاحت التعديلات على قانون مجلس النواب، الحق لرئيس الجمهورية بتعيين نسبة 5%من نواب المجلس، على أن يكون نصفهم من النساء.

وبموجب قائمة النائبات المعينات ترتفع نسبة النائبات تحت قبة البرلمان لنحو 160 نائبة، وهي النسبة الأكبر في تاريخ الحياة النيابية، بواقع 146 منتخبة بواقع 142 نائبة فزن بمقاعد القائمة، و4 نائبات حظين بمقاعد الفردي، ويشار إلى أن عدد نائبات برلمان 2015 قدر بنحو 89 سيدة .

وكانت القيادة السياسية قد أولت اهتماما كبيرا بوجود المرأة في العمل السياسي، وتضمنت التعديلات على قانون مجلس النواب، تواجدا مناسبا للمرأة تحت قبة البرلمان، من خلال تشكيل القوائم الانتخابية والتي قسمت لنحو أربع قوائم، وحظت القائمتان الممثلتان بواقع 42 نائبا، بنحو 21 مقعدا مخصصا للمرأة على الأقل، كما حظت المرأة في القائمتين الممثلتين بنحو 100 نائب، بتخصيص 50 مقعدا للمرأة.

ويشار إلى أن مجلس النواب الجديد يشهد وجود 3 مذيعات من أبناء التلفزيون المصري، وهن رائدة الإعلام المصري الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، والمذيعة هند رشاد والمذيعة دينا عبدالكريم.