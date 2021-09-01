تربية نوعية بنها.. الأقسام العلمية والأوراق اللازمة للتقديم

تسعى كلية التربية النوعية جامعة بنها إلى إعداد وتطوير البرامج والمقررات المعدة للتخصصات المختلفة للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة العلمية والمهارات المتوافقة والمستويات العالمية لإعداد معلم أخصائي نوعي في مجالات التربية الفنية والتربية الموسيقية ورياض الأطفال والاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا التعليم والإعلام التربوي، مواكباً لاحتياجات سوق العمل بهدف إعداد المعلمين والأخصائيين من التخصصات النوعية المختلفة لمراحل التعليم قبل الجامعي في ضوء حاجات المجتمع من المخرجات التعليمية والتربوية.

خريطة أقسام كلية تربية نوعية بنها

تتكون كلية تربية نوعية بنها 7 أقسام علمية لإعداد المعلمين والأخصائيين من التخصصات النوعية كالتالي:

قسم تكنولوجيا التعليم: يتضمن المجالات التالية الأجهزة والمواد التعليمية والمكتبات المدرسية وتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي.

قسم التربية الموسيقية ويشتمل على المجالات التالية النظريات والتأليف والموسيقى العربية والصولفيج والإيقاع الحركي والارتجال الموسيقى والآلات التربوية والأداء «بيانو وآلات أوركستراليه وغناء عالمي».

قسم التربية الفنية ويتضمن الرسم والتصوير والتصميم والزخرفة والنحت و الخزف والأشغال الفنية والشعبية و الطباعة و النسيج و المعادن والحلى

قسم الاقتصاد المنزلى ويشتمل على المجالات التالية التغذية وعلوم الأطعمة والنسيج والملابس وإدارة المنزل والمواد التخصصية المساعدة فى مجال الاقتصاد المنزلي.

قسم رياض الأطفال يتضمن على المجالات التالية الأنشطة الفنية والموسيقية والرياضية والمسرحية للطفل.

قسم الإعلام التربوي ويشتمل على الصحافة المدرسية والإذاعة والتلفزيون التعليمى والمسرح التربوى والعلاقات العامة والإعلان في التربية والتعليم.

قسم العلوم التربوية والنفسية ويشتمل على المجالات التالية علم النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس والصحة النفسية وأصول التربية والإدارة التعليمية.

عنوان كلية تربية نوعية بنها

تقع كلية التربية نوعية بنها في حي الزهور «عزبة الزراعة» بمدينة بنها في محافظة القليوبية

الرقم البريدى: 13736

التليفون: 0133266983-0133282977

الفاكس: 0133266983

البريد الإلكتروني: info@fsed.bu.edu.eg

الأوراق المطلوبة للتقديم في تربية نوعية جامعة بنها

حددت كلية تربية نوعية جامعة بنها عددا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الكليات 2021 المرحلة الثانية كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها

2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

10 صور شخصية حديثة

2 استمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور

دوسيه وحافظة أوراق