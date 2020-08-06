نائب رئيس جامعة بنها للتعليم يتفقد امتحانات تربية نوعية

أجرى الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولة موسعة لتفقد سير الامتحانات في كلية التربية النوعية والمعهد الفني للتمريض.

وتفقد نائب رئيس الجامعة قاعات الامتحانات واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الامتحانات والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد المغربي، أنه جار الانتهاء من الامتحانات بعدد من كليات الجامعة وبدء إعلان النتائج قريبا، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

رافق نائب رئيس الجامعة، خلال جولته الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.