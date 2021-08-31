تفاصيل تهنئة السيسي بعودة طفل الغربية المختطف.. و«زياد» يرد برسالة للرئيس

كشف أحمد البحيري، والد الطفل زياد المعروف إعلاميًا بـ«طفل الغربية المختطف»، عن تفاصيل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي له بعد عودة نجله إليه مرة أخرى.

السيسي يهنئ والد الطفل

وقال «البحيري»، في تصريحات لمراسل برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل معه وهنأه بعودة نجله، وأرسل له هدية، وكافأ الطفل «زياد»، مشددًا على أن الرئيس وجّه الأجهزة الأمنية بتولي هذا الأمر.

وتابع والد الطفل المختطف: «كنت واثق في ربنا، ومكونتش متخيل إن الحكومة هتعرف توصل لحاجة خلال كام يوم، لكن الصراحة وزارة الداخلية بذلت جهدًا كبيرًا في هذه القضية، وتوسعوا في البحث عنهم في محافظتنا ومحافظات أخرى».

الطفل يوجه رسالة إلى الرئيس

أما الطفل زياد، فقال إنه سعيد جدًا بعودته سالمًا إلى أهله، مشددًا على أنه قضى فترة صعبة مع الخاطفين و«كان حاسس إنه بيحلم»، ولكن حاليًا يعيش في حالة سعادة.

ووجه الطفل رسالة إلى الرئيس، قائلا: «أنا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والداخلية، والضباط، وأقول للناس الخاطفين حسبي الله ونعم الوكيل».

الداخلية تعلن عودة الطفل

كانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس الاثنين، نجاح الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، في العثور على الطفل «زياد أحمد البحيري»، الذي تعرض للاختطاف من قبل ملثمين مجهولين، من داخل أحد المحلات التجارية، على طريق الدائري «المحلة الكبرى - المنصورة»، حيث وجدت الشرطة الطفل موثق الأيدي، ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية، كما تم الدفع بضباط من إدارة البحث الجنائي لمطاردة الجناة، وتقديمهم للعدالة.