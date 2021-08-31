والد الطفل «زياد»: «الخاطفون قالولي فيه ناس عايزة تشتري ابنك»

كشف أحمد البحيري، والد طفل الغربية المختطف «زياد»، عن أنه لم يكن موجوداً في المحل، عندما تعرض ابنه للاختطاف، حيث كان في منزله يستعد للنزول، وسمع صوت صراخ زوجته، فنزل وعرف ما حدث لابنه، وأكد أن أول شيء فعله هو الاتصال بالشرطة، التي حضرت على الفور إلى مكان الواقعة، مشيراً إلى أن رجال الشرطة أكدوا له أنهم يقفون معه، وسيعيدون ابنه إليه، وبالفعل عاد الطفل، بعد 48 ساعة، وتابع أن رجال الشرطة قالوا له: «ابنك ده ابننا».

الكاميرات ترصد الخاطفين

وأضاف «البحيري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أن الكاميرا التي صورت الحادث هي كاميرات المحل الذي يمتلكه، موضحًا أن الشرطة أخذت منه الفيديو وبحثت عن الجناة، حتى ألقت القبض عليهم، موضحًا أن الاختطاف كان بطريقة وحشية، ولا يعرف أي شخص من الجناة الذين قالوا له: «مش أنت بس اللي عايز تاخد ابنك، فيه ناس عايزة تشتريه».

الخاطفون يتواصلون مع والد الطفل

وتابع والد طفل الغربية المختطف، أن الجناة تواصلوا معه بعد حادث الاختطاف بحوالي أربع ساعات وربع، من هاتف يُغيّر الأصوات، وكان وقتها يقف أمام المنزل ولم يتحرك من أمامه، وظن في البداية أن أحد الأشخاص يسخر منه، وطلب منه أن يتحدث مع ابنه، ولم يتعرف على صوت ابنه لأن الهاتف يُغيّر الأصوات، ولكنه سأله بعض الأسئلة وتأكد من إجاباته وطريقته في الحديث أنه نجله، لافتًا إلى أن الخاطفين طلبوا مليوني جنيه.

الخاطفون يتحدثون مرة أخرى

وأوضح، أنه في نفس اليوم تحدث الخاطفون معه مرة أخرى، وهددوه ولكن الشرطة كانت تتابع كل شيء، ويراقبون الهاتف، مضيفًا: «قولتله المبلغ كبير ومش هقدر أجهزه أديني يوم كمان، وطولت معاه في المكالمة، وفي اليوم التالي اتصلوا مرة أخرى في الصباح، وقدرت الأجهزة الأمنية تحديد مكانه وتوصلوا إليه.