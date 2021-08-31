والدة الطفل زياد: «كنت بموت من ساعة ما اتخطف.. وأبوه قال لي اطمني راجع»

قالت إيمان السيد، والدة الطفل زياد البحيري الذي كان مختطفًا في محافظة الغربية، إن «زياد» هو أكبر إخوته وتم خطفه من قبَل فردين من أمام محل بقالة خاص بوالده، وتمسكت بالسيارة التي كان يستقلها المتهمان، لافتة إلى أنها صرخت كثيرًا من أجل أن ينقذها الأشخاص الموجودون في المحل، ولم تجد استجابة وأسرعت السيارة بالرحيل ونزل إليها زوجها من الشقة ليتابع الكاميرات ويعرف معلومات أكثر عن السيارة التي اختطفته.

الأم: «والده كان بيطمني على زياد ويقول لي راجع»

وأضافت «السيد»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر: «كنت بموت بمعنى الكلمة والله لما زياد اتخطف، والده اتواصل مع الخاطفين ومع الشرطة وكان بيكلمني يطمني على زياد ويقول لي اطمني هنوصله إن شاء الله، وأنا مابكلموش في الموضوع يا ريت كلنا ننسى الموضوع إن شاء الله، زياد بيدرس في سادس ابتدائي، بس هو حاليًا نفسيته مدمرة من جوه لأنه بيخاف من أقل حاجة، بيبان إنه جامد بس هو أقل حاجة بترعبه».

حصول الطفل على هدايا بعد عودته

وأكدت والدة الطفل زياد أن نجلها حصل على لاب توب وعجلة وهدايا مختلفة بعد عودته عقب خطفه منذ 48 ساعة من أمام محل والده في قرية السجاعية، لافتة إلى أنها تحمد الله على عودته، مشيرة إلى أن نجلها زياد سيعود إلى الدراسة بداية من شهر أكتوبر المقبل.

عودة الطفل المختطف

واستطاعت الشرطة العثور على الطفل زياد البحيري، الذي جرى اختطافه على أيدي ملثمين من أمام محل تجاري وطلب فدية مقابل إرجاعه، وتم نزول قوات أمنية ثابتة ومتحركة في مداخل قرية السجاعية للبحث عن الطفل الذي وجدوه في أحد الأماكن وسط الزراعات بالقرية.